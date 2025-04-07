田北辰質疑林鄭前特首辦280萬裝修「倒落海」　行政署：物盡其用

前特首林鄭月娥的前任行政長官辦公室辦公室將由金鐘的甲級寫字樓，遷入灣仔舊入境大樓23樓，裝修費預計約280萬元。實政圓桌立法會議員田北辰今日（7日）在特別財委會質疑，灣仔入境大樓將於2028年重建，屆時280萬公帑會否「倒咗落海」。行政署長伍江美妮回應稱，遷入政府物業比私人物業更省租金，即使是暫時之舉亦可物盡其用。對於田建議只為三任前特首設辦公室，伍江美妮表示「暫時無計劃削減呢方面支援」。



田北辰形容體育園對「逐客」事件的處理方法是「很災難」（廖雁雄攝）

2025年特別財務委員會今日開會，田北辰在會上跟進林鄭前特首辦的遷址問題，稱贊成租用政府物業，惟覺得選址奇怪。他指，灣仔舊入境處大樓將於2028年重建，「即係話到時要再搬，除非重建計劃有變，否則280萬裝修費公帑又『倒咗落海』」。

田北辰再倡只設三任前特首辦公室

特區政府在堅尼地道為前任特首提供辦公室，因為已有三任特首董建華、曾蔭權、梁振英使用而「滿員」。林鄭2022年6月底離任後，政府租用金鐘太古廣場一座806室作為她其辦公室，首兩年租金支出逾1,000萬元，備受批評。一向主張只為三任前特首提供辦公室的田北辰，今日再次呼籲政府檢討安排。

我知，你又會話跟20幾年前的獨立委員會報告，但當時係冇考慮，會有咁多個前特首噶嘛，係時間檢討啩！ 立法會議員田北辰

行政署長伍江美妮（立法會直播截圖）

行政署：租政府物業省大筆租金

伍江美妮回應稱，政府物業的使用率非常高，產業署在物色選址後，才定下灣仔舊入境大樓，這也是暫時唯一合適的地方，可以物盡其用，相比私人物業可以節省大筆租金。

對於田北辰只服務三任前特首的建議，她就稱一直依照獨立委員會報告書的建議執行，「暫時無計劃削減呢方面支援」。