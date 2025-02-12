林鄭前特首辦搬往灣仔入境大樓　重新裝修花280萬元公帑

前行政長官林鄭月娥的辦公室將由金鐘太古廣場甲級寫字樓搬去灣仔前入境事務大樓，政務司司長陳國基今天（12日）透露裝修費預算約280萬元，較2022年搬入太古廣場時的655萬元工程費低。翻查資料，與面積相對較大、約5,400平方呎的堅尼地道28號前特首辦280萬元裝修費一樣。



《香港01》記者到金鐘太古廣場林鄭月娥前特首辦觀察，門口左邊是接待處，有一名職員，門口前方擺放國旗、區旗，辦公室裝修費連購置家俬及設備約655萬元。（文睿攝）

前特首林鄭月娥2022年6月底離任後，政府租用金鐘太古廣場一座806室作為她的「前任行政長官辦公室」，首兩年租金支出逾1,000萬元，工程費655萬元，備受批評。太古廣場的租約今年5月到期，前任行政長官辦公室上月證實林鄭月娥將遷往灣仔舊入境事務大樓23樓，利用前入境事務處處長辦公室作為她的新「前特首辦」。

實政圓桌立法會議員田北辰。（鄭子峰攝）

實政圓桌立法會議員田北辰提出書面質詢，關注搬遷至新辦公室的費用和裝修費預算、舊入境事務大樓是否的重建計劃進展和時間表，以及有否評估林鄭辦公室屆時再次需要搬遷，會否考慮更長遠的方案避免浪費公帑。

陳國基。（歐嘉樂攝）

陳國基回覆指今年5月租約屆滿的太古廣場林鄭辦公室，業主已同意政府可以按目前情況交還有關單位，無須還原工程，辦公室將遷往舊入境事務大樓23樓繼續運作，現正裝修，預算費用約280萬元。政府會繼續為所有前任行政長官提供支援，包括設置適切的辦公室和行政支援，協助他們為香港推廣和禮節性工作。

至於灣仔北重建項目，陳國基表示會展業為香港經濟帶來重大貢獻，一方面吸引高消費的過夜商務旅客訪港帶動旅遊、零售、餐飲、娛樂等經濟活動，為相關行業創造就業機會，同時讓本地中小企業聯繫國際買家和供應商，開拓市場和發掘商機。

為提供更多會展設施促進香港會展業的長遠發展，陳國基說政府正繼續按計劃推展香港會議展覽中心附近的灣仔北重建項目，涉及將灣仔北三座政府大樓、告示打道花園及港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓。其中重置港灣消防局項目，已獲得立法會財務委員會批出撥款，政府已展開項目，將港灣消防局重置於分域碼頭街及龍合街交界的用地。