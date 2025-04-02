林鄭前特首辦由金鐘遷灣仔入境大樓　本年度即慳579萬開支

前任行政長官辦公室將由金鐘的甲級寫字樓遷至已騰空的入境處大樓23樓。行政署長在回答實政圓桌立法會議員田北辰有關新寫字樓的裝修費開支時表示，工程現正進行中，預算費用約280萬元。而該辦公室於2025-26年度的預算開支約為363萬元，較2024-25年度的修訂預算減少579萬元，主要是由於遷往新址後省卻了租金及相關開支。



目前，本港有兩個前特首辦，除了林鄭月娥位於金鐘的辦公室，另一個前特首辦設於堅尼地道28號，供三名前特首包括董建華、梁振英和曾蔭權使用。2022-23及2023-24年度，兩個前特首辦的實際開支分別約為1,785萬元和1,990萬元，2024-25年度修訂預算開支約為2,024萬元。



實政圓桌立法會議員田北辰在審議本年度預算案的特別財委會提問中，要求當局交代過去3個財政年度，前特首辦所涉開支分別為何?及位於金鐘太古廣場的前任行政長官辦公室將遷往灣仔入境事務大樓，搬遷和裝修相關開支為何，及完成搬遷後，預計一年的營運開支和預計灣仔入境事務大樓的辦公室可運作多少年?

金鐘太古廣場林鄭月娥前特首辦（文睿攝）

新辦公室正進行裝修

行政署署長回覆時指，政府計劃將位於金鐘太古廣場的前任行政長官辦公室遷往灣仔入境事務大樓23樓繼續運作，有關裝修工程由建築署負責，工程現正進行中，預算費用約280萬元。該辦公室於2025-26年度的預算開支約為363萬元，較2024-25 年度的修訂預算減少579萬元，主要是由於遷往新址後省卻了租金及相關開支。

至於灣仔入境事務大樓的辦公室使用年期須視乎實際情況包括灣仔北重建計劃，該辦公室會配合有關計劃的推展時間。政府會繼續按香港特別行政區行政長官報酬及離職後安排獨立委員會報告書的建議，為所有前任行政長官設置適切的辦公室和行政支援，以協助他們為香港進行推廣及禮節性的工作。

前特首林鄭月娥2022年6月底離任後，政府租用金鐘太古廣場一座806室作為她的「前任行政長官辦公室」，首兩年租金支出逾1,000萬元，備受批評。太古廣場的租約今年5月到期，前任行政長官辦公室1月中證實林鄭月娥將遷往灣仔舊入境事務大樓23樓，利用前入境事務處處長辦公室作為她的新「前特首辦」。據了解入境事務大樓的辦公室可使用不少於三年。