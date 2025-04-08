抗戰勝利｜陳國基：多元活動引導市民認識歷史　傳承守土衞國精神

今年是抗戰勝利80周年，特區政府將舉辦一系列紀念活動。政務司司長陳國基昨日（7日）下午聯同「愛國主義教育工作小組」成員到沙頭角烏蛟騰，實地考察其中一條沙頭角抗戰文物徑。



他表示，當局將通過多元活動形式，結合展覽、電影節目、紀念活動等，引導市民特別是年輕一代深入認識香港抗戰歷史，傳承先輩守土衛國的精神，培養市民對國家民族的認同感、歸屬感、責任感和愛國精神。



陳國基4月7日聯同「愛國主義教育工作小組」成員一起到位處沙頭角的烏蛟騰（陳國基FB）

陳國基在社交網頁說，文物徑路線串連多處抗戰歷史遺址和紀念設施，其中「抗日英烈紀念碑」就是紀念烏蛟騰和鄰近村莊的村民，捨命保護游擊隊安全的事跡。國務院於2015年將紀念碑列入第二批100處國家級抗日紀念設施遺址名錄，足見國家的重視。

陳國基稱，會透過多元活動引導市民認識歷史傳承守土衞國精神（陳國基FB）

陳國基聯同「愛國主義教育工作小組」成員一起到位處沙頭角的烏蛟騰（陳國基FB）

陳國基等人又走訪港九大隊重要據點之一的烏蛟騰村，及九擔租村的交通站遺址。他表示，由他領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下的「愛國主義教育工作小組」在去年召開的會議上，已一致同意善用抗戰勝利80周年的契機，深化愛國主義教育，推動抗戰歷史教育。