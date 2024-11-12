參觀駐港部隊展覽中心　楊何蓓茵：加強公務員培訓推廣愛國教育

繼9月下旬參觀國家安全展覽廳，公務員事務局首長級官員及中高層人員共60人，今早（12日）參觀解放軍駐港部隊展覽中心。公務員事務局局長楊何蓓茵指，《施政報告》提出要提升公務員治理能力，加強公務員培訓，尤其是推廣愛國主義教育。她鼓勵各部門、公務員團體等組織同事參觀中心，認為會對國家發展有更深刻體會，也會更了解到駐港部隊在維護香港長治久安和長期繁榮穩定方面，發揮的定海神針作用。



楊何蓓茵率領公務員事務局首長級人員參觀解放軍駐港部隊展覽中心（楊何蓓茵FB）

展覽中心共3層，展廳面積6200平方米，陳列「夢起東方 ─ 中國夢‧強軍夢‧香江衛士展覽」。楊何蓓茵與常任秘書長梁卓文，公務員學院院長郭蔭庶，副秘書長張誼、陳元德及劉思敏，一般職系處長陳信禧等人，首先在展覽中心入口大廳參觀總序廳，該處展示中華人民共和國國旗、國歌、國徽等國家元素。

楊何蓓茵率領公務員事務局首長級人員參觀解放軍駐港部隊展覽中心（楊何蓓茵FB）

楊何蓓茵率領公務員事務局首長級人員參觀解放軍駐港部隊展覽中心（楊何蓓茵FB）

其後逐一觀賞「中國夢」、「強軍夢」、「香江衛士」三個主題展廳和裝備模型展示區內的珍貴展品，包括歷史照片、文物實物、解放軍裝備模型等，期間對於國家在發展進程中經歷的艱辛和取得的輝煌成就、中國人民解放軍建軍，強軍和在生死存亡戰役中取得勝利的歷程，及駐香港部隊對香港特別行政區的貢獻。

她對寫着「六項注意」的紅軍戰士包袱布甚有興趣。「三大紀律六項注意」是已故領導人毛澤東為主要代表的老一輩革命家在土地革命戰爭時期為工農紅軍制定的紀律，從而為人民軍隊樹立群眾觀念，對人民軍隊的建設產生了深遠影響。而寫在包袱布上是因為當年物資匱乏，士兵的行囊只有一個包袱，寫在包袱布上，可讓行軍時士兵每次收拾包袱都看到，有經常提醒的作用。

楊何蓓茵指裝備模型展示區令人大開眼界（楊何蓓茵FB）

她形容另一個令人大開眼界的是裝備模型展示區，該展示區陳列解放軍陸軍、海軍、空軍等各型裝備模型，重點展現新時代國防科技最新成就、武器裝備建設最新成果。