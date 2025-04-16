預算案辯論｜暫時唯一表態不支持　何君堯：需要有勇氣的財政司長

立法會今日（16日）就預算案展開一連兩日的辯論，在暫時已發言的議員中，唯一表態不支持預算案的選委界議員何君堯發言時稱，身居財政司司長之職，須有兩大條件分別是才華和勇氣，他兩度強調不否定陳茂波努力，但對陳的才華不作評論。至勇氣方面，他明信質疑本年度預算案提出的削減開支措施成效，強調：「（香港）需要的是有擔當、勇氣的官員把關……需要有勇氣的財政司，做一個健康又平衡的預算案俾我哋。」



何君堯表明不支持本年度預算案（立法會直播截圖）

何君堯一開始發言即表示，今日以沉重心情談及本年度預算案，表示深切嚴重關注。他稱，自2022年起，他已連續三年提出政府必須留意《基本法》107條訂明在制訂預算案時要以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字。他指，這個不是新的說法，已牢牢寫訂明於《基本法》。結果，相關年份三份預算案皆是赤字，本年度的預算案也是赤字預算：「年年赤字，不可抵賴」。

開列任司長兩大條件：才華與勇氣

他又指，不少發言的同事讚揚陳茂波的努力，他兩次強調：「不否定」陳茂波很努力，但身居財政司司長之職單純努力並不足夠。他開列出作為司長要有兩大條件，才能「力挽狂瀾」。

第一是才華，第二是勇氣。才華呢，我都相信他（陳茂波）有。但由其今次第九份預算案嚟講，佢好努力，由2017年第一份（預算案），到今年第九份，九份當中有五至六份是紅的。他的努力，我唔排除，有頭髮係唔會做瘌痢，有錢賺點會唔賺，巧婦難為無米之炊是一個原因，非戰之罪。 選委界立法會議員何君堯

立法會今日（16日）一連兩日辯論本年度預算案，財政司司長陳茂波出席會議聽取議員意見（黃浩謙攝）

何君堯說；「才華？我置於中立。不評論堅定流。」至於第二個條件：「有無勇氣？」他指「無錢不會打腫臉認濶佬」，預算案提出一系列工作包括全體公務員、各級議員凍薪：「根本雞毛蒜皮裡的蒜皮的蒜皮的蒜皮，不成話。」

應是要如何喺政府削冗員，並不是玩數字。話要減一萬個（職位）聽起來好犀利，但實際上根本未請齊。 選委界立法會議員何君堯

何君堯不否定財政司司長陳茂波的努力，但指香港要有一位有勇氣的財政司司長（黃浩謙攝）

他認為，政府必須要清楚交削減職位後可以節省的開支，有明確的數字，才是有效的削減開支，但「無明確數」。他又再次香港電台為例，指編制七百多人，人手減了但最新開支預算仍較五年前多出五成：「勇氣好重要，把關官員要有擔當，為香港應該應使就使，不該使，夜晚即刻執包袱」。

4月14日，澳門特首岑浩輝發表任內首份施政報告，宣布繼續派錢。（澳門新聞局直播）

最後，他又把香港與澳門相提並論，指本港的財政儲備由萬多億元，降至最新估算降至六千多億元，反觀「三十平方公里有找」的澳門，新任特首岑浩輝近日發表任內第一份施政報告，宣布繼續「派錢」，永居人士獲一萬元津貼、非永居有六千元。

睇到我心猿意馬代人哋，睇返香港自己，心如止水。 選委界立法會議員何君堯

他質疑，港澳同樣都是中國的特別行政區，香港面積還要是澳門的三十倍，為何澳門的財政儲備回升，香港的數字反而更低。最後，他直言：「（香港）需要的是有擔當、勇氣的官員把關……需要有勇氣的財政司，做一個健康又平衡的預算案俾我哋。」