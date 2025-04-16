預算案辯論｜李梓敬：未與民共度時艱　管浩鳴：為何高官不減薪？

立法會今日（16日）起一連兩日辯論本年度財政預算案，新民黨立法會議員李梓敬多次質疑，預算案的措施並非政府與市民共度時艱，反而基層及小中產利益受損。他直言市民的期望很卑微：政府真正體驗與民共度時艱的精神，並非每次有財政壓力都在基層及小中產身上開刀。選委界議員管浩鳴則稱，有長者反映為何高官不減薪？



另外，社福界議員狄志遠批評預算案提出「一刀切」削社福開支做法不恰當，資源被削但服務不減，將嚴重打擊員工士氣。選委界議員陳沛良指，長者2元乘車優惠的幾次調整，合計涉及行政費用逾2億元，認為在現今科技發達的情況下是匪夷所思，要求當局與八達通公司研究如何提升效率。他又促請當局考慮撤回向陸路離境私家車收取200元邊境建設費的建議。



立法會今日（16日）開始一連兩日辯論本年度預算案，財政司司長陳茂波到立法會聽取議員發言（黃浩謙攝）

李梓敬指政府要認真檢視部門資源運用效率、精簡架構，不是讓基層、中產承受更多壓力。他指市民對政府有期望及訴求，希望政府聆聽民意，公平分配財政資源，讓社會真正實現繁榮穩定，才是民惟邦本、才可以真正本固邦寧。

李梓敬質疑預算案未有與民共度時艱（黃浩謙攝）

李梓敬：如節流損害基層及中產 違反施政初心

李梓敬指，本次不少針對基層及中產的利民措施遭到取消，市民明白要開源節流，但現時是官民共度時艱，還是基層中產獨度時艱？他指政府應考慮每一項削減開支的項目，並非盲目削減開支。他指如果政府節流損害基層及中產利益，是本末倒置、違反施政初心。

他質疑政府為何要向中產這個「沉默的大多數」開刀。他反問，節流為何不精簡公務員架構作為首要考量？他指政府提出削減公務員編制，但其實很多是自然流失，市民會覺得是表面功夫。反問，小修小補對長遠財政改善真的有用？最後只會基層及小中產受影響。

管浩鳴質疑為何高官不減薪（黃浩謙攝）

管浩鳴：高官「一毫子唔使減」 弱勢社群被「開刀」非共度時艱

預算案提出公務員、立法、司法機關等凍薪一年，選委界立法會議員管浩鳴表示，有長者向他反映，公務員凍薪不減薪之餘，福利年年增加，高官更「一毫子唔使減」，被「開刀」的是長者及弱勢社群，認為做法不是共度時艱。

管浩鳴發言時提及，近年社會出現以老護老、以老護殘等，各項社會服務需求有增無減，惟政府削減相關資源，認為無認真考慮社會實際需求，可能對社會服務範疇造成災難性後果。他表示，面對財赤問題，首先被「開刀」的是前線幫助弱勢社群的社福機構，舉動屬不智。

陳振英指政府應研究如何擺脫稅基狹窄的問題（黃浩謙攝）

陳振英對未提研究稅制感遺憾 倡優化公務員增薪點制度

金融界立法會議員陳振英指，陳茂波曾表示不希望政府過分依賴賣地收入，要維持穩健的公共財政，香港要擺脫稅基狹窄、間接稅較少問題，對《預算案》沒有明示要研究稅制感到遺憾，希望政府盡快就稅收啟動研究，積極面對未來經濟變化。

他又建議當局考慮優化公務員增薪點制度，指增薪應只限於表現優異的員工，將增薪人數少於公務員整體數字的一半才比較合理。

馬逢國：欠解決當前經濟低谷良方

選委界馬逢國支持通過預算案，但指預算案雖然規劃好未來的發展，惟欠缺解決當前經濟低谷的良方，坦言「部分措施俾人一種亂咗龍的感覺」。他舉例旅遊領域，香港現時出境人數大於入境旅客數，即便有入境旅客，消費市面缺乏吸引的節目，郵輪旅客都不願下船消費，以及增收機場離境稅令中轉旅客觀感不好，或窒礙空運行業復甦。至於財案提出徴收陸路私家車離境稅，他質疑會阻止港車北上，妨礙香港與大灣區的融合。

馬逢國強調，預算案令人看不到短期內政府的收入會大幅增加，「更加睇唔到香港經濟，在未來一段時間會有大起色」，他希望政府能用好國家這一龐大後盾，為香港謀出路。

田北辰倡引新型輸入外勞模式 薪酬為內地水平

實政圓桌田北辰指出，香港正處於經濟轉型的關鍵時刻，財政預算中投資未來更加重要，現時推行的不少大型基建項目是為配合國策和香港發展，惟本港工程成本高，其中一個原因是薪酬支出高。

就此，他建議政府研究一種新型輸入勞動力的模式，讓這些勞工從事融入大灣區的公營基建項目，例如北都公路項目，但須即日往返香港、不享任何外勞福利，薪酬亦是內地水平，不受香港薪酬中位數的限制。田北辰認為，該模式可以幫港府大幅減低開支，「最終受惠都係香港市民同納稅人」。

狄志遠不滿政府一刀切削減社福機構資源（黃浩謙攝）

狄志遠：一刀切削減福利開支不恰當

社福界、新思維狄志遠指出，今次預算案中「一刀切」削減福利開支不恰當，沒有為基層提供保護網，令社福機構面對財政壓力。他指，近年社福界共計被削減約10%的資源，但各機構仍要提供的服務沒有減少，實在難以承受，因為社福機構的營運成本有八成是薪酬，「再削減是減人頭」，會嚴重打擊員工士氣。

狄志遠指，政府的開支龐大是因為社會需求增加，例如人口老齡化、貧富差距擴大等，政府更應承擔幫助弱勢社群的責任，劃一削減福利開支，只會令弱勢社群得不到照顧。他希望財政穩定後，政府馬上取消削減福利開支的措施。

他又補充，勞福局局長推出一系列拆墻鬆綁的措施，幫助減少社福機構的行政負擔，以及減少中小企財政壓力，是從善如流的體現，希望局方繼續與業界保持溝通。

陳克勤籲所有政策局共同「拼經濟」

行政會議成員、民建聯議員陳克勤表示，財赤之下需要開源，應該所有政府部門一同拼經濟、謀發展。他舉例，保安局近日調整入境政策，實行特邀人士入境便利計劃，發出240個邀請，對象涵蓋工業、投資、法律行業的專業人士，及環境生態局可鼓勵環保業界提升技術，做到自負盈虧。他重申希望所有政策局可以努力開源，尤其現時美國推行關稅戰，衝擊香港的傳統支柱產業，特區政府要以更積極主動的政策措施，向世界展示香港是開放自由的經濟體。

立法會辯論財政預算案，陳健波指預算案展現了穩中求進（黃浩謙攝）

陳健波：全體公務員減薪體現與民只度時艱

同樣是身兼行會成員的保險界陳健波表示，預算案展現政府穩中求進，樂見政府在培育新興產業和維護財政穩健之間取得平衡。他指政府為積極控制開支以推行公務員、立法會、區議會凍薪，「充分體現公務員和市民共度時艱的承擔精神」。基建投資方面，他認為撥款增至1200億，體現政府深謀遠慮的發展佈局，對北部都會區的投入切實。

紡織界議員陳祖恒表明支持通過本年度預算案（黃浩謙攝）

陳祖恒：加強投資未來發展旅遊

紡織及製衣界陳祖恒支持預算案通過，並希望政府未來要配合公營或半官方機構的力量，為出海困難的內地企業提供支援，並吸引更多內地企業落戶香港。他續指，希望政府繼續加強投資未來，例如要發展盛事經濟和旅遊，就要佈局好場地和景點；亦要提升行政效率，更進取地統籌內部業務的重整，包括檢視人手、資源有無重複。

2元乘車優惠（林靄怡攝）

陳沛良質疑調整2元乘車優惠行政貴太高

選委界議員陳沛良則指出，政府過去幾次調整「兩元乘車優惠」，均涉及高昂行政費用。2022年將合資格受惠長者年齡由65歲下調至60歲，有關非經常開支約7500萬元。另外，上年8月起全面實施實名制以「樂悠咭」取代長者八達通，有關非經常開支約9400萬元，再加上今次預算案提出的新改動又涉開支6千萬元，三次調整用了約2.29億元行政費。

陳沛良質疑每次調整2元乘車優惠涉及的行政費用太高（黃浩謙攝）

他認為，每次都需要八達通公司調整八達通讀寫器系統及測試，投入大量人手、時間及資源處理。在科技快速發展的今天，做法實在令人覺得匪夷所思、難以接受。他認為，當局應與八達通公司共同研究如何將系統全面智能化，若日後有其他調整，都能夠經由網絡以遠端方式進行更新，節省開支、提高效率。

對開徵私家車陸路離境稅有保留

陳沛良又直言對預算案建議開徵200元私家車陸路離境稅有保留，認為政府有必要重新審視《預算案》中部分建議，又稱措施或對離港的廣東私家車徵收費用，應考慮與廣東省政府商討，更指措施對庫房增加收入不多，但與融入國家發展大局的大方向背道而馳，可能得不償失。他促請當局考慮撤回向陸路離境私家車收取200元邊境建設費的建議。

此外，陳表示外圍環境對本港經濟有考驗，香港要根本上正視稅基狹窄問題，再次建議政府就稅制改革展開研究及設計藍圖，維持低稅制的同時開拓新稅收來源。