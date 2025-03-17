紫荊黨｜意料之中無驚喜的財政預算案

來稿作者：周小稞



財政司司長陳茂波2月26日公佈新的年度財政預算案。2024/25財政年度修訂的預算收入為5,596億港元，較最初的預算收入少了734億港元。偏差主要來自三個方面：土地基金的投資收入由752億港元減少394億至358億港元、基本工程儲備基金的地價與投資收入由373億港元減少200億至173億港元、政府一般收入賬目的收入由5,128億港元減少148億至4,980億港元。

修訂的預算支出為7,548億港元，較最初的預算支出少了221億港元，偏差也主要來自三個方面：政府一般收入賬目的支出由6,234億港元減少154億至6,080億港元、創新及科技基金的支出由111億港元減少40億至71億港元、獎券基金的支出由41億港元減少24億至17億港元；修訂的預算赤字為1,952億港元，較最初的預算赤字1,439億港元多了513億港元。如果扣除各個基金的回撥收入，修訂的預算赤字將達到2,442億港元，而最初的預算赤字則為2,189億港元。

有關2025/26財政年度的預算，陳茂波預測財政收入將達到6,594億港元，較上年度增長17.8%，其中：政府一般收入賬目增長18.0%、基本工程儲備基金增長40.5%；財政支出將達到8,223億港元，較上年度增長8.9%，其中：政府一般收入賬目增長4.0%、基本工程儲備基金增長26.3%、創新及科技基金增長74.6%；財政赤字將達到1,629億港元，較上年度修訂的預算赤字低323億港元，但仍比上年度最初的預算赤字多190億港元；如果扣除各個基金的回撥收入共計990億港元，2025/26財政年度的預算赤字將達到創紀錄的2,619億港元。

在筆者看來，陳茂波任上的第九份財政預算案基本上在預料之中，沒有多少的驚喜。預料之中一：一如既往地在計算財政赤字時把發債收入作為財政收入的一部分。結果就是，政府披露的2024/25及2025/26財政年度的預算赤字分別為872億和670億港元，而非實際的1,952億港元和1,629億港元，而差額正是發債淨收入。這樣的披露讓政府在控制所謂的「財政赤字」上有了伸縮自如的空間，通過調整發債規模，政府可輕鬆降低「財政赤字」直至最終「平衡」。

預料之中二：一如既往地高估財政收入。政府預測2025年全年經濟實質增長介乎百分之二至三，但何以2025/26財政年度的地價收入可以做到55%的顯著增長？何以政府一般收入賬目可以做到18.0%的大幅增長？憑什麼入息及利得稅可以增長8.4%？印花稅可以增長16.5%？即便扣除從其他基金轉撥增加的470億港元，年度的政府一般收入賬目仍同比增長8.5%，明顯高出實質經濟增長。高估財政收入只有一個好處，那就是讓財政支出的增長顯得合理而又有節制。

預料之中三：一如既往地「一刀切」砍支出。面對社會各界對公務員薪酬支出的不滿，政府無視公務員薪酬體系存在的「肥上瘦下」弊端，以簡單化的全體公務員「凍薪」替代差異化的中高層公務員「減薪」以應對社會各界的壓力。針對中小學生每年2,500港元的津貼，政府也是「一刀切」地全部取消，無視這部分津貼對很多低收入、多子女家庭的重要性。為控制部門開支，政府雖然將年度節省幅度由1%增加至2%，但基本上也是不分主次輕重適用到所有部門。

預料之中四：一如既往地不願正視財政赤字背後的制度性與結構性弊端。雖然在財政預算案中政府要求審計署強化政府部門與公營機構管理層的審慎理財觀點，要求相關政策局檢視社福、醫衛和教育方面的開支，要求發展局下轄機構全方位協助管控工務工程項目，但對社福、醫衛與教育開支持續剛性增長、工務工程項目成本昂貴且普遍超支這些危害財政收支平衡的頑疾背後的制度性與結構性弊端卻隻字不提。不改革這些弊端，香港財赤問題就不可能得到根治。

從縱向歷史的角度看，香港當前的財政問題不可謂不嚴重。每年兩千多億港元的收支缺口相當於香港GDP的6%，內地今年在下決心實施寬鬆財政政策情況下預算赤字也僅為GDP的4%。更糟糕的是，即便是政府一般收入賬目也有超千億港元的赤字。雖然政府財政儲備截止2025年3月底仍有6,474億港元，但如果扣除政府累積發債所產生的未償還餘額約3,574億港元，那麼實際的財政儲備只剩2,900億港元。要知道疫情前香港的財政儲備曾高達11,700億港元。

當然對於香港的財政問題也不用過度焦慮。萬一外圍環境出現重大變化，大量資金湧入香港，樓市與股市再度暢旺，地價收入與印花稅重現過往榮景，香港的財政赤字不就迎刃而解了嗎？即便這樣的榮景不再，香港也可完全通過發債來應對當前的赤字危機。那些香港看得上的國家哪個不是債台高築？日本的國債是GDP的兩倍有餘，美國的國債超過了GDP，中國與韓國的政府債務佔GDP比也都超過了50%，而香港的這一比例目前剛剛過10%。如果數年後香港的政府債務佔比超過了50%甚至100%，相信屆時香港在中央的支持下也能渡過難關。

但話又說回來，特區政府也不能完全把希望寄託在樓市與股市的興旺、不斷擴大的發債規模或者中央政府的最後背書。如果不用心解決財政赤字背後的制度性與結構性弊端，每年真實的財政收支缺口分分鐘就會從兩千億的規模突破到三千億的大關。一方面大量財政資源被消耗但沒有換來基本面的明顯改觀，另一方面卻債台高築，面臨類似日美那樣的債務困境，這樣的香港可就真危矣！

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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