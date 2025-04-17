預算案辯論｜朱國強：只見「長官意志」　謝偉俊再倡「先減為敬」

立法會連續第二日就新一份預算案辯論，議員關注政府削減市民福利，最受關注是取消2500元的學生津貼，家有三位小朋友張欣宇稱對此感沮喪、工聯會陸頌雄更形容教育開支的削減屬「超額」。教育界議員朱國強更批評政府有「減赤削支出的長官意志」，而非與民共議、共度時艱。朱國強獻計開源措施，建議允許非本地生用學生簽證來港讀公立或資助學校，及推出家長「陪讀簽證」等。



選委界議員謝偉俊則指，財政司司長陳茂波仍是立法會議員時，曾批評時任財政司司長曾俊華是「計錯數之王」，如今陳茂波是否成為新任「計錯數之王」呢？謝又指，政府在財赤的艱難時要留意市民感覺：「正需要政府的領導，先減為敬」。



立法會今日（17日）第二日辯論預算案，謝偉俊發言（黃浩謙攝）

財赤當頭 謝偉俊暗指陳茂波「計錯數」

選委界議員謝偉俊指出，過往六年的財政預算案都是赤字，難以令人滿意。他引述《基本法》107條稱「財政預算要與本地生產總值的增長率相適應」，惟過去十年本港支出增長90.17%，遠超生產總值的增長率，政府應該反思，有否承擔足夠的憲制責任。

他隨後回顧，1997年回歸以來，本港共9個財政年度出現赤字，各前任財政司司長想方設法解決，例如曾蔭權賣港鐵、梁錦鬆推出公務員「肥雞餐」。他說，雖然曾俊華相對幸運無遇上財赤，但當時還是立法會議員、時任財爺的陳茂波，曾批評曾俊華是「計錯數之王」。

不過陳茂波現在是否成為了新一任「計錯數之王」呢？謝偉俊指，陳茂波在今份預算案中，首次「創意性地」將政府收入開支分為經營帳目和非經營帳目，後者主要包括政府的賣地收入；但過往政府計算財政是否錄得赤字，都是考量「經營帳目」，現時的計算方法是否合適，謝偉俊就說值得辯論。

再倡政府「先減為敬」

今年的財政預算案出爐後，不少輿論不滿問責官員和公務員僅凍薪，惟卻削減2500元學生津貼、調整2元乘車優惠。謝偉俊說，政府在財赤的艱難時刻應「帶頭行先」，「減薪又好，理財節制又好，都係要咁樣做法，要留意市民的感覺，呢個時候正需要政府的領導，先減為敬」。

朱國強（黃浩謙攝）

朱國強倡放寬非本地生讀公立、資助學校

朱國強表示，新一份預算案令來年教育開支預算全線下跌，減幅高達3.7%，對此深感憂慮。他舉例教育局取消新學年2500元的學生津貼，考慮到市民不會接受「一刀切」，早前公開建議先減半，再按情況以不同額度削減，惟當局寸步不讓，「只係睇到減赤削支出的長官意志，睇唔到與民共議、有商有量、共度時艱」。

朱國強再引述國家頒布的《教育強國建設規劃綱要（2024-2035年）》，指國家明文要求教育支出要「只增不減」，香港卻大減3.7%，不符合國家策略，亦對本港長遠發展有害無益。

他建議在中小學階段吸納更多非本地生，創造收入，長遠要將教育產業化。具體包括允許非本地生用學生簽證，來港讀公立或資助學校；引入「陪讀簽證」，容許家長陪未成年學生來港讀書，以及發展私營學生宿舍。

張欣宇認為預算案應該同時要照顧市民的情緒價值（黃浩謙攝）

張欣宇：作為三個小朋友爸爸 今年無學生津貼好沮喪

新界北議員張欣宇認同投資未來的必要，但指預算案亦應考慮市民的情緒價值，舉例2500元學生津貼對基層家長是雪中送炭，對中產家長則意味著重要的認同。「作為立法會議員，今年無得加人工，我欣然接受，但作為三個小朋友的爸爸，今年無學生津貼，好沮喪，相信過百萬的家長都好沮喪。」

他續說兩元優惠的調整則忽略了長者的情緒價值，優惠本是鼓勵長者社交乃至消費，是有回報的社會投資，現時為減支出而削減優惠，會令長者沮喪；又舉例機場離境稅「加碼」嚇走遊客，現時機場正值復甦階段，此舉屬為短期財政收入，損失長期收益。

張欣宇認為，政府減赤的重點應該是減少整個管治架構的行政開支，而非用於市民的開支，「一個政府存在的意義，其中一個關鍵就是為市民提供公共服務、社會福利，照顧好市民的衣食住行」。他續指香港現時的主要任務不是不惜代價地滅赤，而是發展經濟和鞏固人心。

立法會今日（17日）第二日辯論預算案，工聯會陸頌雄發言（黃浩謙攝）

教育局遭「超額」開刀？ 陸頌雄點名問蔡若蓮是否「食死猫」？

工聯會議員陸頌雄認為，財赤當頭，市民理解派糖無望，但政府應該注意避免影響民生，警惕「人心赤字」。他亦痛批教育局並無經過任何諮詢，取消2500元學生津貼這一恆常政策，雖然當局稱有需要的家庭可以申請書簿津貼，但門檻嚴格。

陸頌雄繼續批評教育局削減的開支最多，達到62億元，實際教育開支佔本地生產總值卻不足4%，點名局長蔡若蓮「如果係食死貓，咁呢個決定係邊個做？」他指對教育開支被「超額」開刀，極不合理和短視，呼籲政府擴大書簿津貼的受惠群體。

籲為承建商提供一站式審批服務

對於預算案主張投資未來，計劃興建多個大型基建，陸頌雄指香港的工程開支極其昂貴，尤其是監管協調的成本，舉例有承建商為審批工程，竟先後與機管局、海事處、土木工程拓展署、運輸署、消防處、環保署等部門打交道「又貴又慢」。他希望政府可以加強部門之間的協調，為承建商提供一站式審批服務。

陳凱欣在今日（17日）第二日的預算案辯論中，質疑預算案對市民帶來「連環重創」（黃浩謙攝）

陳凱欣：市民「連環受創」 夾心階層衝擊最大

選委界議員陳凱欣指，財赤之下市民明白減少「派糖」是人之常情，但今年的預算案，各個政策局紛紛動刀控開支，令市民「連環受創」。她指，最基層的市民因為有安全網保障，未必最受影響，但夾心階層如剛剛工作的年青人或小家庭，因公交補貼門檻提高、2500元學生津貼取消、差餉寬免減少，受到的衝擊最大。

她特別指出2500元學生津貼是恆常化的措施，現時當局突然劃一取消卻並無理由，亦無替代方案。她稱，政府應讓市民感受到共度時艱，而非為回應節流目標而找市民開刀。

至於最近被熱議的公營醫療收費改革，陳凱欣質疑政府在財政預算案後才公布方案，「是否一個成熟的時機、配套是否足夠、力度又是否準確？」她舉例在普通科夜診服務嚴重不足，社區藥房部署未完成之下，會出現市民忍病乃至延誤醫治的情況，呼籲當局應該思考做好部署再調整收費，「正如習近平主席曾強調，『城市的核心是人』，城市工作做得好不好，老百姓的滿意與不滿意是重要評判」。

A4聯盟林素蔚（黃浩謙攝）

林素蔚：削福利開支或推低行業薪酬

A4聯盟林素蔚表示，福利和交稅關乎市民的幸福感，政府要確保不過度削減市民福利，現時2元優惠幅度減少，同時削減公共交通補貼、物業差餉寬免，但各項稅費卻增加，「市民荷包明顯縮水，四個字『生活艱難』」，指將部分財赤壓力轉嫁到市民身上，只會加劇社會怨氣。

她續指福利開支削減撥款，會令社福機構會轉向聘請經驗淺、人工低的社工，長遠行業會出現「人工低」的情況，令業界生態惡化。林舉例，護理前線人手已長期短缺，「試諗人工低，邊個會去智障院舍做呢？」

倡馬會用籃球博彩五成收益資助社福

開源方面，林素蔚稱可以更加進取，她贊成探討規範籃球博彩稅，建議馬會用五成收益資助社會福利，惟政府應交代開放籃球博彩稅的底線原則，廣泛諮詢社福界尤其是戒賭機構的意見。

工聯會議員鄧家彪（黃浩謙攝）

鄧家彪質疑取消學生津貼「不鼓勵育兒」

工聯會鄧家彪建議香港在美國關稅戰之下善用優勢，舉例可設立更進取的藥物註冊制度，配合成熟的醫療專業和科研基礎，令香港成為世界最高水平的醫藥服務中心。

談及就業市況，他指必須確保本地人優先，舉例建造業吸納了大量青壯階層，飲食業適合婦女和中高齡人士，若上述行業不優先吸納本地僱員，就會影響社會穩定；基層若持續難就業，就會申請福利終令政府「埋單」，且增加社會怨氣。

最後，鄧家彪指要擴大人口鼓勵育兒，例如加強小學課後託管的服務，支持家長育兒，不過他質疑今次取消2500元學生津貼會令基層家長懷疑，是否政府不鼓勵育兒。