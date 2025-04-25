立法會主入口懸掛巨型「立」字　梁君彥：代表發光發亮、多元兼容

立法會綜合大樓主體工程即將竣工。立法會主席梁君彥今日（25日）在社交平台表示，大樓面向添美道的主入口，今日懸掛了一個巨型「立」字，更可轉換燈光色彩，象徵立法會發光發亮，多元兼容，全力協助特區政府為香港實現良政善治。他表示，已經邀請行政長官李家超、司局長等官員在5月8日出席亮燈儀式。



梁君彥（中）表示綜合大樓擴建主體工程即將竣工。（梁君彥Facebook）

立法會職員預計下個月搬回立法會大樓

梁君彥表示，綜合大樓面向添美道的主入口懸掛了一個巨型「立」字，其標誌闊3米、高2.8米、重100公斤，以簡約線條展現了立法會的莊嚴性。該標誌設有燈光系統，可按需要轉換燈光色彩，象徵立法會發光發亮，多元兼容，全力協助特區政府為香港實現良政善治。

梁君彥視察立法會大樓擴建工程。（梁君彥Facebook）

他指，隨着大樓擴建主體工程步入尾聲，多年來於金鐘政府合署辦公室辦公的秘書處職員預計可於下個月內搬回大樓。屆時秘書處所有職員一如全體議員，終於可在「同一屋簷下」工作。他期待所有擴建工程今年十月前完成。