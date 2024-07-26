梁君彥視察立法會大樓擴建工程　年底議員可同一屋簷下工作

立法會主席梁君彥今（26日）於社交媒體發文表示，今早前往立法會綜合大樓視察擴展工程進展，形容工程全速進行，有信心11月底起陸續「入伙」。



立法會綜合大樓正進行擴展工程。（梁君彥Facebook）

梁君彥與即將退休的秘書長陳維安、候任秘書長衛碧瑤，聯同政府跨部門團隊，包括建築署署長李翹彥以及工程承辦商，一同進入擴建工地，了解工程的進展。梁君彥稱，立法會暫時休會，議員「趁這段時間為特首新一份《施政報告》出謀獻策、聽取民情，以及外訪考察調研」，而這段時間正好讓立法會綜合大樓擴建工程「全日全速進行」，在日間亦可以進行噪音工程。

議員辦公室進度符合預期

工程進展上，他表示很高興看到新建的11至14樓議員辦公樓層已差不多完成安裝幕牆，而鋪設機電設備及室內裝修工程的進度亦符合預期之中。他指，「有信心全體議員可於11月底起陸續遷入新辦公室，在同一屋簷下工作」，而且得知議員已經開始收拾物品，並正規劃新辦公室的佈置，為年底的搬遷做好準備。

新建區域曝光 增設大型活動廳、空中花園

他又說，今早團隊亦進入了之前從未曝光的樓層，特別是5樓的三角形區域。該區域將成為供議員使用的大型活動廳，可按需要靈活地一分為二，亦將設有大型屏幕。而三角形區域的9樓和10樓各有4間可分隔或合併使用的會客室，而11樓亦增設空中花園。屆時，議員將有更多場地接見市民和訪客，亦可舉辦更豐富多元、與立法會職務有關的活動。在三角形區域的秘書處辦公室，其中2樓至4樓和6樓至8樓更加設了內置樓梯，讓秘書處同事在工作聯繫和互動上更為方便。

梁君彥最後總結，「期望擴建工程繼續安全順利地推進，讓議員和職員早日入伙，為市民提供更優質高效的服務」。

巴黎奧運期間 地下大堂播放賽事

2024年巴黎奧運將於香港時間的明天（27日）凌晨揭幕，梁君彥今日亦發文指立法會綜合大樓在開放時間，即星期一至六的早上8時半至晚上10時，將於地下大堂的大屏幕，播放奧運賽事，歡迎訪客前來欣賞賽事。