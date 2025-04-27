李兆基設靈｜李家超下午致祭逗留約半小時　慰問李家傑及李家誠

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，享年97歲，李家今日（27日）在北角香港殯儀館設靈，大批政商界人士到場，包括特首李家超、以及前特首林鄭月娥和曾蔭權，中聯辦主任鄭雁雄也有到致祭，慰問李兆基兒子李家傑及李家誠。



恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，不少政商界人士到場悼念。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，不少政商界名人到場弔言。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈。特首李家超（前左)到場致祭，由恒基地產副主席林高演(前右)陪同入內。（盧翊銘攝）

李兆基次子李家誠（左）及長子李家傑（右）在入口等候迎接特首李家超到來。（盧翊銘攝）

李兆基次子李家誠（左一）及長子李家傑（左二）在入口等候迎接特首李家超（右二）到來。（盧翊銘攝）

行政長官李家超離開時與李兆基長子李家傑握手。（盧翊銘攝）

李家超逗留約半小時

李家超約下午5時半到殯儀館，由恒基地產副主席林高演引領。李兆基長子李家傑及次子李家誠一早在入口恭候，李家超與二人握手，並作出慰問。

李家超逗留約半小時後離開，兩兄弟送客到門外，李家傑向李家超致謝意。

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，中聯辦主任鄭雁雄（前右)率要員到場致祭，由恒基副主席林高演（前左）同入內。（盧翊銘攝）

+ 10

+ 4

中聯辦主任鄭雁雄致以慰問

在李家超離開後不久，中聯辦主任鄭雁雄也與一班人員到來致祭，李家傑及李家誠也在入口恭候，鄭與李家傑握手及致以慰問。

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，李兆基幼子李家誠（左）及長子李家傑（中）在入口迎接中聯辦主任鄭雁雄（右）。（盧翊銘攝）

林鄭月娥、曾蔭權及何厚鏵也有到場

前特首林鄭月娥則在約4時半到來，另一位前特首曾蔭權則在3時到達。澳門首任特首何厚鏵也有來港致祭。

李兆基設靈，前行政長官林鄭月娥到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

前行政長官曾蔭權

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，前行政長官曾蔭權到場悼念。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，澳門首任特首何厚鏵(前右二）來港到場致祭。（盧翊銘攝）

黃偉綸、林定國及多名局長到場致祭

至於其他到的官員，有署理財政司司長黃偉綸到場悼念、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衞、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、財經事務及庫務局局長許正宇、發展局局長甯漢豪、醫務衞生局局長盧寵茂、勞工及福利局局長孫玉菡等

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，署理財政司司長黃偉綸到場悼念。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，律政司司長林定國到場致祭。（盧翊銘攝）