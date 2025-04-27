李兆基設靈｜次子李家誠拖妻子徐子淇　長子李家傑：辛苦大家

【李兆基喪禮/李兆基訃聞/李兆基出殯/李兆基公祭/李兆基扶靈名單/李兆基設靈/李兆基逝世/李兆基博士/李兆基訃告/李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基今年3月17日逝世，享年97歲，李兆基今日（4月27日）在香港殯儀館設靈。李兆基長子、恒地聯席主席李家傑、幼子李家誠與媳婦徐子淇今午1時許從殯儀館步出，而李家誠拖着妻子徐子淇，二人神情肅穆。



李家傑雖未有對記者的提問作出回應，但仍首先開腔表示：「呢兩日辛苦大家，有心。」而李家誠亦表示：「有心啦大家。」



恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置悼念區，供公眾弔唁。悼念區正中央放有李兆基的遺照。（盧翊銘攝）

李兆基長子、恒地聯席主席李家傑從殯儀館步出，向記者表示：「呢兩日辛苦大家，有心。」(盧翊銘攝)

李兆基幼子李家誠拖着妻子徐子淇從殯儀館步出，二人神情肅穆。(盧翊銘攝)

恒基地產創辦人李兆基今年3月17日逝世，享年97歲，今日（4月27日）在香港殯儀館設靈。（盧翊銘攝）

前行政長官曾蔭權到場致祭

此外，多位政商界人士下午陸續前來悼念李兆基，包括前行政長官曾蔭權、署理財政司司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯、盈科拓展集團主席李澤楷、前財政司司長唐英年、蘭桂坊集團及永利澳門（1128）主席盛智文、已故「賭王」何鴻燊四太太梁安琪等。

李兆基長子、恒地聯席主席李家傑從殯儀館步出，主動向記者表示：「呢兩日辛苦大家，有心。」(賴卓盈攝)

李兆基的幼子李家誠拖着妻子徐子淇步出殯儀館，李家誠表示：「有心啦大家。」（賴卓盈攝）

李兆基的幼子李家誠拖着妻子徐子淇步出殯儀館，李家誠表示：「有心啦大家。」（盧翊銘攝）