李兆基設靈｜市民赴悼念區弔唁　前員工泣悼：四叔是很難得的老闆

「行禮，一鞠躬、二鞠躬、三鞠躬，禮成，有心。」恒基地產創辦人李兆基上月逝世，享年97歲，今日（27日）在北角香港殯儀館設靈，而殯儀館對出的遊樂場設有悼念區，有不少市民入內弔唁。曾在李兆基旗下公司任職的員工拭淚悼念昔日僱主，表示：「四叔是一位很難得的老闆，不會責罵員工，即使我們做打雜搬運，他都不會因我們工作卑微而苛刻。」



恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。對面球場設置了悼念區，供公眾弔唁。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置悼念區，供公眾弔唁。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置悼念區，供公眾弔唁。（盧翊銘攝）

員工眼中的好老闆

四叔李兆基一生充滿傳奇，從內地來港白手起家，努力打拚創立商業帝國，同時是樂善好施的慈善家，在其集團員工眼中更是不可多得多的好老闆。

約下午2時，悼念區內陸續有員工及市民入內向李兆基鞠躬致意，不少人行禮後坐於悼念區內懷念李兆基。

曾在李兆基旗下便利店工作的關先憶述過往與大老闆的相處點滴，不斷強調對方是位好老闆、慈善家：「四叔對員工很有禮貌、循循善誘，有時還會與我們打招呼，鼓勵我們。」（林子慰攝）

前員工指李兆基不會對雜工苛刻

曾在李兆基旗下便利店工作的關先生緩緩從悼念區走出，憶述過往與大老闆的相處點滴時不斷強調對方是位好老闆、慈善家：「四叔對員工很有禮貌、循循善誘，有時還會與我們打招呼，鼓勵我們。」當想起昔日老闆關照員工的身影，關先生回答時眼泛淚光，靜靜地用手抹去眼淚，表示老闆不曾因自己工作卑微，僅負責打雜搬運而對其苛刻，「希望他開心，日後府上安康」。

另一位在李兆基公司任職3、4年的蔡先生亦認同對方為好老闆，「平時會派發飯盒、麵包給員工」。

在80年代購入恒基物業自住的黎先生認為，四叔李兆基是香港老一輩及年輕人的典範，其後更因該物業令其渡過最艱難的時刻，可謂說李兆基間接地幫了他。（林子慰攝）

在80年代購入恒基物業自住的黎先生認為，四叔李兆基是香港老一輩及年輕人的典範。黎先生表示，當時李兆基推出該物業時的銷售方法與眾不同，不用經過銀行，又不需入息證明，可直接向恒基地產繳交首期後做按揭，對置業者幫助很大。他表示，2008年時曾經歷一段困難的時間，便將該單位賣出，直言：「（物業）有升值，在最困難嘅時候幫到我。」更指李兆基可謂間接地幫了他。

受李兆基努力向上精神影響

問及今日的心情，他深深嘆了一口氣：「我覺得一個人不論幾叻，最後都需要回到上天。」他續稱，但李兆基在有生之年做到最好，在未受正式教育下，獨自發展龐大的商業帝國。

黎稱曾受李兆基努力向上的精神影響，更表示除了李兆基，李嘉誠等白手興家的人都值得欣賞，「我都係由一個一窮二白嘅人開始，到如今年老後可生活無憂，做自己喜歡嘅事情」，當中少不了來自他們的借鑑。

林先生表示，李兆基為故鄉做了很多貢獻，如捐建學校及醫院等，令很多人受惠，亦激勵着曾於順德工作學習的人。（林子慰攝）

曾居於順德的林先生是李兆基的同鄉，於8年前來港，今天約約1時15分時已到悼念區內獻花，直至3時才離開。他表示，李兆基為故鄉作出很多貢獻，例如捐建學校及醫院等，令很多人受惠，亦激勵着曾於順德工作學習的人。

市民悼念李兆基：慳自己不慳市民

另一位居住於恒地旗下物業旁邊的陳先生表示，當時李兆基發展物業時，將附近道路全部鋪平，令當區居民受益良多。他更稱，雖不曾與李兆基親身接觸，但從媒體報道中看到對方常做善事，惟甚少買昂貴物品給自己，認為對方是一位「慳自己不慳市民」的慈善家。

92歲的李太今日特意由南區搭半小時車到場悼念李兆基，直言自己身體不好，但為了悼念李兆基，遂拜託女兒攙扶她到悼念區。李太表示不曾親身接觸李兆基，但時常在報紙電視中看到有關他的新聞，知悉對方常做善事，亦常為故鄉順德捐款，認為其對任何人都十分善良。