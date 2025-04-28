陳國基向公務員發信　呼籲以身作則與家屬「立即登記做選民」

選民登記6月2日截止，政務司司長向全體公務員發信，呼籲公務員及其家屬「立即登記做選民」，提到公務員有責任支持政府依法施政，望「盡早行動」、「積極登記」成為選民，並於12月7日立法會選舉踴躍投票，以身作則履行公民責任。



選民登記6月2日截止。（政制及內地事務局）

選民登記6月2日截止。（政制及內地事務局）

陳國基呼籲公務員與家屬「立即登記做選民」

陳國基今天（28日）在社交網站透露上周五（25日）向全體公務員發信呼籲登記做選民。《香港01》獲悉，陳國基信中以「立即登記做選民 年底投票齊參與」為題，提到今年12月7日是選舉改制後第二次立法會換屆選舉，對落實愛國者治港、一國兩制行穩致遠、特區良政善治、長治久安有重大意義。

4月26日，政務司司長陳國基與政制及內地事務局局長曾國衞、副局長胡健民落區呼籲市民登記做選民。（政制及內地事務局）

4月26日，政務司司長陳國基、民政及青年事務局局長麥美娟、政制及內地事務局局長曾國衞及副局長胡健民落區呼籲市民登記做選民。（政制及內地事務局）

陳圖基：公務員有責任支持政府依法施政

他說，公務員團隊是政府骨幹力量，肩負落實和支持政府依法施政的責任，是愛國愛港、維持香港繁榮穩定的中流砥柱。

我謹呼籲各位公務員同事及家屬積極登記成為選民，並於年底的選舉日踴躍投票，以身作則履行公民責任，共建美好香港。 政務司司長陳國基

4月26日，政務司司長陳國基落區呼籲市民登記做選民。（政制及內地事務局）

陳國基在信中提供網址及二維碼，方便公務員及家人交選民登記申請、查閱或更新資料。他說如果已登記為選民，都可以查閱登記資料是否準確，如有變更，須於6月2日或之前提交新資料申請，確保投票權利不受影響。

請各位同事盡早行動，讓我們一同參與，選出愛國愛港、有能力、有擔當的議員，為市民、為香港、為國家服務。 政務司司長陳國基

陳國基：選出有能力、有擔當的議員

港澳辦主任夏寶龍上月兩會期間在北京會見港區全國政協委員時，提到立法會議員的要求，不只是要愛國愛港，更要由「有能力的人」擔當。

4月26日，政務司司長陳國基、民政及青年事務局局長麥美娟、政制及內地事務局局長曾國衞及副局長胡健民落區呼籲市民登記做選民。（政制及內地事務局）

陳國基在信末提到，公務員要一同參與，「選出愛國愛港、有能力、有擔當的議員」，為市民、為香港、為國家服務。