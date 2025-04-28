陳國基向公務員發信 呼籲以身作則與家屬「立即登記做選民」
撰文：潘耀昇
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選民登記6月2日截止，政務司司長向全體公務員發信，呼籲公務員及其家屬「立即登記做選民」，提到公務員有責任支持政府依法施政，望「盡早行動」、「積極登記」成為選民，並於12月7日立法會選舉踴躍投票，以身作則履行公民責任。
陳國基呼籲公務員與家屬「立即登記做選民」
陳國基今天（28日）在社交網站透露上周五（25日）向全體公務員發信呼籲登記做選民。《香港01》獲悉，陳國基信中以「立即登記做選民 年底投票齊參與」為題，提到今年12月7日是選舉改制後第二次立法會換屆選舉，對落實愛國者治港、一國兩制行穩致遠、特區良政善治、長治久安有重大意義。
陳圖基：公務員有責任支持政府依法施政
他說，公務員團隊是政府骨幹力量，肩負落實和支持政府依法施政的責任，是愛國愛港、維持香港繁榮穩定的中流砥柱。
我謹呼籲各位公務員同事及家屬積極登記成為選民，並於年底的選舉日踴躍投票，以身作則履行公民責任，共建美好香港。
陳國基在信中提供網址及二維碼，方便公務員及家人交選民登記申請、查閱或更新資料。他說如果已登記為選民，都可以查閱登記資料是否準確，如有變更，須於6月2日或之前提交新資料申請，確保投票權利不受影響。
請各位同事盡早行動，讓我們一同參與，選出愛國愛港、有能力、有擔當的議員，為市民、為香港、為國家服務。
陳國基：選出有能力、有擔當的議員
港澳辦主任夏寶龍上月兩會期間在北京會見港區全國政協委員時，提到立法會議員的要求，不只是要愛國愛港，更要由「有能力的人」擔當。
陳國基在信末提到，公務員要一同參與，「選出愛國愛港、有能力、有擔當的議員」，為市民、為香港、為國家服務。