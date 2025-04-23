選民登記「跑數」多人不達標　無被問責因以一盲點解話｜政圈風聲

選民登記向來是選舉的前哨戰，建制政團一般都提前搜集新登記選民，畢竟過往亦有「跑數」考驗。今年的新選民登記6月2日截止，《香港01》上月報道部分地區人士收到指示，每人需呈交30至50個新選民登記或更改資料登記。然而，「黃藍對決」的選舉氣氛已矣，不少地區人士私下埋怨「跑數」多年，要交新登記選民愈見困難。事隔一個月，據了解多人首輪「跑數」不達標，經考慮後有關「指標」可能撤銷，僅呼籲多做選民登記。



2025年選民登記周期的法定限期及程序（立法會政制事務委員會文件）

指示覓30至50個選民登記 多人「跑數」不達標

來屆立法會換屆選舉12月7日舉行，新選民登記提前半年截止遞交申請，即今年六月。向來建制派會提早動員義工搜羅新選民，今年亦不例外，早於三月已組織人手在地區擺街站收集新登記，畢竟愈早「開工」愈大機會在茫茫人海中覓到目標。

勤跑地區覓選民的背後，少不了收到「跑數」指示。部分地區人士早前透露每人需呈交30至50個不等的新選民登記或更改資料登記。當時已有人笑言「唯有盡做」，坦言區內無新屋邨落成，目標只能是剛住滿7年成為永久居民的新移民，形容「任務」相當艱巨。

最近關愛隊及區議員設選民登記街站。

距離新選民登記截止只有一個多月，「跑數」進展如何呢？《香港01》獲悉，多名地區人士未能完成首輪KPI（指標），有人更透露即使「跑數」不達標，亦無被「問責」，甚至是否仍有第二輪「跑數」KPI 仍眾說紛紜。原因為何？

「跑數」不達標無被問責 有人以一「盲點」解釋

《香港01》四出打聽，有一種說法突破「盲點」，解釋與社會氣氛有關，選制改制後上屆立法會地區直選投票率為30.2%，創歷年新低，形容即使有市民願意登記成為新選民，年底亦未必會投票。換言之，選民數目基數增加，若最終投票人數不似預期，變相拉低投票率。

最近關愛隊及區議員設選民登記街站。

不過，亦有地區人士認為上述說法站不住腳，解釋一般而言剛成為新選民，心態上會樂於行使首次投票權。

立法會換屆選舉12月7日舉行。（余俊亮攝）

不過，大家都有一個共通說法，均認為今年的選民登記「難做咗」。有地區人士落區接觸街坊後，感覺市民認為以往立法會選舉是兩邊「對決」，如不親身投票支持心儀派別，可能因「關鍵一票」而輸。

目前政治氣氛大為不同，建制派主導下部分市民政治參與程度，不及之前活躍，即使是建制派支持者，也感覺「手心是肉，手背也是肉」，變相「投唔投都無分別」，議席最終「花落誰家」，市民或許並不在意。