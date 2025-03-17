年底立法會改選投票日仍待定 新移民成選民登記宣傳目標群組
立法會年底將進行換屆選舉。立法會政制事務委員會今日（17日）討論2025年選民登記工作，政制及內地事務局副局長胡健民指，今年選民登記法定限期為6月2日，當局將繼續向潛在選民群組作針對性宣傳，但未有就選民登記數量訂下硬指標，預計今年的選民登記宣傳工作開支與2023年區議會選舉相若、約1300萬元。選舉事務處則稱會聯繫和支援新來港人士，鼓勵他們登記成選民。
不過，當有議員問及換屆選舉的確實投票日期時，胡健民稱尚未有決定，有消息會盡快公布。
選舉事務處首席選舉事務主任（策劃及研究）謝衍文則指，選民登記活動重點包括推廣登記法定限期、鼓勵合資格人士登記成選民等。他又稱當局會聯繫和支援新來港人士、經專才優才計劃來港人士的組織，以協助宣傳和呼籲其組織成員日後當取得永久性居民身份時，登記成為選民。
胡健民表示，當局將繼續向潛在選民群組作針對性宣傳，不但在入境處轄下的人事登記處設櫃台，鼓勵和協助登記成選民，同時會將有關工作擴大至居留權組，向剛取得永久性居民資格的市民作出宣傳及提供登記便利。
狄志遠問何時為選舉投票日？ 胡健民：尚未決定
社褔界議員狄志遠關注政府如何更新選民登記冊，確保資料準確性，又問到確實的選舉日期。胡健民回覆稱，當局希望確保選民登記冊的準確度，會透過以往選舉期間發放宣傳品的情況去檢視選民情況。他又指，當局尚未決定年底的換屆選舉日期，如果有消息會盡快公布。
選委界簡慧敏關注何時開始選民登記工作，謝衍文指，全年都可以登記成選民，但因應今年為選舉年，當局才提醒選民須在6月2日前登記，否則選民或未必能在即將舉行的選舉中投票。
體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛稱，感覺政府將每年的宣傳費用定在約1300萬，關注未來會否視乎需要接觸的人數而決定宣傳金額。政制及內地事務局助理秘書長黎翊榮解釋，雖然每年宣傳方面的開支水平相若，但宣傳工作會有所調整，例如多做網上宣傳。
政府會以多元化活動推廣《憲法》及《基本法》
另外，會議也有討論推廣《憲法》及《基本法》。政制及內地事務局副局長胡健民指，當局會以多元化活動擴大市民接收宣傳資訊，教導市民特別是年青人學習《憲法》 和《基本法》，包括在地區及學校層面舉辦推廣活動，如安排流動宣傳車到訪公共屋邨及學校，並設流動遊戲攤位，也會在不同網上平台及社交媒體加強宣傳。