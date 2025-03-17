年底立法會改選投票日仍待定　新移民成選民登記宣傳目標群組

立法會年底將進行換屆選舉。立法會政制事務委員會今日（17日）討論2025年選民登記工作，政制及內地事務局副局長胡健民指，今年選民登記法定限期為6月2日，當局將繼續向潛在選民群組作針對性宣傳，但未有就選民登記數量訂下硬指標，預計今年的選民登記宣傳工作開支與2023年區議會選舉相若、約1300萬元。選舉事務處則稱會聯繫和支援新來港人士，鼓勵他們登記成選民。



不過，當有議員問及換屆選舉的確實投票日期時，胡健民稱尚未有決定，有消息會盡快公布。



立法會年底換屆改選，政府斥資千三萬進行選民登記。（余俊亮攝）

選舉事務處首席選舉事務主任（策劃及研究）謝衍文則指，選民登記活動重點包括推廣登記法定限期、鼓勵合資格人士登記成選民等。他又稱當局會聯繫和支援新來港人士、經專才優才計劃來港人士的組織，以協助宣傳和呼籲其組織成員日後當取得永久性居民身份時，登記成為選民。

胡健民表示，當局將繼續向潛在選民群組作針對性宣傳，不但在入境處轄下的人事登記處設櫃台，鼓勵和協助登記成選民，同時會將有關工作擴大至居留權組，向剛取得永久性居民資格的市民作出宣傳及提供登記便利。

政制及內地事務局副局長胡健民稱年底立法會改選的投票日仍待決定

狄志遠問何時為選舉投票日？ 胡健民：尚未決定

社褔界議員狄志遠關注政府如何更新選民登記冊，確保資料準確性，又問到確實的選舉日期。胡健民回覆稱，當局希望確保選民登記冊的準確度，會透過以往選舉期間發放宣傳品的情況去檢視選民情況。他又指，當局尚未決定年底的換屆選舉日期，如果有消息會盡快公布。

選委界簡慧敏關注何時開始選民登記工作，謝衍文指，全年都可以登記成選民，但因應今年為選舉年，當局才提醒選民須在6月2日前登記，否則選民或未必能在即將舉行的選舉中投票。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛稱，感覺政府將每年的宣傳費用定在約1300萬，關注未來會否視乎需要接觸的人數而決定宣傳金額。政制及內地事務局助理秘書長黎翊榮解釋，雖然每年宣傳方面的開支水平相若，但宣傳工作會有所調整，例如多做網上宣傳。

中華人民共和國憲法（左）及香港特區基本法（右）（蘇煒然攝）

政府會以多元化活動推廣《憲法》及《基本法》

另外，會議也有討論推廣《憲法》及《基本法》。政制及內地事務局副局長胡健民指，當局會以多元化活動擴大市民接收宣傳資訊，教導市民特別是年青人學習《憲法》 和《基本法》，包括在地區及學校層面舉辦推廣活動，如安排流動宣傳車到訪公共屋邨及學校，並設流動遊戲攤位，也會在不同網上平台及社交媒體加強宣傳。