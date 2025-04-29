方濟各逝世｜陳日君身處梵蒂岡樞機聚會及聖祭　籲為教宗選舉祈禱

撰文：潘耀昇
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教宗方濟各逝世兩天後，上周三（23日）獲准離港出席葬禮的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，目前身處梵蒂岡。他今日（29日）在聖伯多祿大殿的地下墓穴奉獻彌撒聖祭，為普世教會及中國教會祈禱。

4月29日，陳日君身處梵蒂岡聖伯多祿大殿。（陳日君FB）
4月29日，陳日君身處梵蒂岡聖伯多祿大殿。（陳日君FB）

陳日君身處梵蒂岡　地下墓穴奉獻彌撒聖祭

93歲的陳日君在社交網站Facebook上載在梵蒂岡的相片，提到今日仍身處梵蒂岡，在聖伯多祿大殿的地下墓穴奉獻彌撒聖祭，貼文寫上「特別為普世教會及中國教會祈禱」。

93歲的陳日君在社交網站Facebook上載在梵蒂岡的相片。（陳日君Facebook）

陳日君昨日在張心銳神父撐扶下，出席樞機團聖部聚會，呼籲教徒為下月初舉行的教宗選舉祈禱。他步過聖伯多祿廣場，貼文寫上「讓我們同心合意地為教宗選舉祈禱」。

陳日君貼文寫上「讓我們同心合意地為教宗選舉祈禱」。

陳日君涉「612基金」案正保釋

陳日君上周三（23日）晚上離開香港，將於葬禮結束後返港，日期未定。他因為「612人道支援基金」涉串謀勾結外國勢力案，與另外4名信託人及基金秘書被捕，其後獲准保釋候查，不准離港。

陳日君(左)在2023年到梵蒂岡後，獲教宗方濟各（右）接見。（陳日君facebook）

陳日君2023年曾獲准離港赴葬禮　與方濟各會晤

陳日君2023年亦曾獲准取回護照及撤銷離港限制，前往梵蒂岡出席前教宗本篤十六世的葬禮，並於該次行程與方濟各私人會晤。

2025年4月23日，教宗方濟各遺體移交儀式當日，樞機主教站在梵蒂岡聖伯多祿大教堂。（Reuters）

香港僅周守仁合資格投票推選教宗

推選繼任人的「教宗選舉會議」將於5月7日開始，約135名來自世界各地的樞機主教有資格參加，他們的年齡要在80歲以下，將決定誰將成為天主教會下一任領導人。

4月28日，周守仁樞機出席梵蒂岡聖伯多祿大殿舉行的哀悼彌撒。（Reuters）

目前香港天主教教區共有3位仍然在世的樞機，包括榮休主教陳日君和湯漢、以及現任主教周守仁。當中僅周守仁未超過年齡限制，為唯一合資格投票的樞機。

天主教香港教區在堅道聖母無原罪主教座堂中央放置了教宗方濟各遺照，供教友悼念。（林遠航攝)
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