林世雄被免職後有新工　科大「執教鞭」出任土木工程教授

林世雄去年12月被免去運輸及物流局局長職務，事隔四個月已經找到新工作，獲聘科技大學兼任教授，執教土木及環境工程學系相關課程，以及指導學生完成畢業設計項目，明天（1日）起開工。



運輸及物流局前局長林世雄（黃浩謙攝）

林世雄任科大教授不構成潛在利益衝突

前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會指，林世雄遵循建議的若干規限下，離職後擬擔任的工作不會構成任何潛在的利益衝突，亦不預期有關工作會引起負面公眾觀感。

科技大學。（科大網頁圖片）

規限包括在其授課教材內，包含與他作為運輸及物流局局長期間任何相關而可能會令政府尷尬的內容；任何牽涉或針對政府的索償、訴訟、索求、法律程序、交易或談判中代表任何人或實體；參與有關政府事宜的游說工作；直接或間接參與競投任何由運輸及物流局、民航處、路政署、海事處或運輸署所委託的項目、合約、研究或調查，或所管理的資助計劃下的資助。