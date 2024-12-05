楊潤雄林世雄免職｜林世雄：做局長是一生最大光榮　祝陳美寶順利

特區政府兩名局長今天（5日）換人，林世雄被免去運輸及物流局局長職務，由運流局局長常秘陳美寶接任，楊潤雄被免去文化體育及旅遊局局長職務，由房屋局常秘羅淑佩接任。



林世雄發表離任感言，形容由41年前加入政府，到前年升任局長服務香港，是「一生中最大的光榮」。他祝願新局長陳美寶一切順利，深信公務員團隊必定繼續支持新局長工作，一同推動香港在運輸及物流方面的發展。



運輸及物流局局長林世雄（黃浩謙攝）

林世雄離任聲明：

我於一九八三年開始加入政府服務社會，並在二○二二年成為問責官員。在此段期間我在不同崗位為香港服務，這是我一生中最大的光榮。

感謝中央政府的信任和行政長官的支持，以及各位政府同事、業界朋友多年以來的幫助。能夠與大家同行多年，並以運輸及物流局局長一職完成四十年公務生涯，我深感榮幸。

我祝願新任局長一切順利，我深信公務員團隊必定繼續支持新局長的工作，一同推動香港在運輸及物流方面的發展。

財政司副司長黃偉綸（中）、文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左）及香港旅遊發展局總幹事程鼎一（右）今日（19日）公布2025年上半年的香港盛事，年表顯示明年上半年至少有93項盛事，當中最多的為文藝創意盛事，共有30項，與體育相關有15個，另有12個與節慶相關。（周令知攝）

楊潤雄在Facebook發文，貼上維港照片，以18字回應：「謝謝大家關心！天空海闊，踏上人生另一階段。」