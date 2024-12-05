楊潤雄林世雄免職｜陳美寶升官見傳媒　稱審巴士加價會從市民出發

國務院今（5日）根據特首李家超提名和建議，免去林世雄的運輸及物流局長、楊潤雄的文化體育及旅遊局長職務，其中運輸及物流局常任秘書長陳美寶會接任該局局長一職。陳美寶早上聯同李家超及新任文化體育及旅遊局長羅淑佩見記者，陳表示政府處理時巴士加價申請時，會從市民角度出發，考慮市民的負擔能力，但指同時市民需要明白，巴士公司的財政穩健非常重要，並非容許他們謀取暴利，而是確保他們有足夠資源投放到服務當中。



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陳美寶稱會帶領團隊採用技術創新和政策創新的「雙創新」思維

陳美寶今日與李家超、羅淑佩見記者時表示，非常高興得到行政長官的提名，中央人民政府的任命，為新一任運輸及物流局局長，感到非常光榮。她會帶領團隊採用「雙創新」的思維，即是技術創新和政策創新，推動和落實交通運輸藍圖中的各個項目；也會與業界變革求新，以滿足市民便捷和安全出行的需要為依歸。

她其後單獨見記者，被問到對近日巴士公司申請加價的看法，回應指巴士加價不容易處理的問題，要在當中好好地取得平衡，又指香港容許私營機構以商業模式營辦公共交通而毋須政府補貼的模式，全球罕見，成功經驗吸引不少其他城市參考。

非容許巴士謀取暴利 而是確保他們有足夠資源投放到服務

陳美寶又表示，明白市民出行是他們負擔的重要部分，政府在處理時巴士加價申請時，一定會從市民角度出發，考慮市民的負擔能力，但另一方面，她希望市民明白，巴士公司的財政穩健非常重要，並非容許他們謀取暴利，而是確保他們有足夠資源投放到服務當中，包括加強服務質素、投資新能源車輛、加強車長安全水平要求，甚至吸引人才等，強調政府會做好嚴謹把關工作。

與林世雄關係 陳美寶：合作無間、並肩作戰

談到林世雄離任，她表示自己擔任運輸及物流局常任秘書長時，與林世雄「合作無間、並肩作戰」，建立了好好的基礎。她未來會利用過去成績，帶領團隊凝聚共識，注入新動能，讓市民更明白局方的工作，亦會與社會及各界做好溝通，加強宣講。

另外，陳美寶又談到機場三跑落成，當局目標有序提高每年運力，運物局將會更主動及具策略地，部署與海外地區商討航權。她又指，當局近期已優化內部機制，加強調研，並會與機管局、航空公司、有關部門加強溝通，務求商討新航權或擴大現行航權的航點時，可確保提升及鞏固香港國際航空樞紐的地位，同時用好三條跑道。