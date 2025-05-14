關稅戰｜律師會前會長訪美　發現對香港誤解深　倡增互訪

中美關稅戰引發全球關注，律師會前會長陳澤銘早前到美國走訪，向美法律界人士解說香港屬於獨立關稅區，所謂「對等關稅」對港不公，亦就香港司法獨立作出解說。陳澤銘回憶，不少美國法律人士對港印象負面，不明白「一國兩制」、以為香港將成為中國內地的一個城市，他認為港美雙方可以加強互訪溝通，以釋除誤解。



香港法律政策及治理研究中心於今年成立，左起為董事劉毅、執行董事陳國豪、首席顧問陳澤銘、董事陳志豪。（何夏怡攝）

陳澤銘：美法律界稱不擔心代華企辯訴

陳澤銘上星期以香港法律政策與治理研究中心首席顧問的身份，到美國出席律師協會國際事務部的周年大會，與當地律師和智庫成員交流。他今日（14日）舉辦傳媒茶聚分享行程，強調自己不代表任何政黨，沒有官方身份，是為了坦誠分享香港實際情況。

陳澤銘分享稱，交流中發現美國法律界現時最擔心的並非香港或中國內地的議題，而是和特朗普政府的關係，因為特朗普上任後制裁了9間律所，不允許它們與聯邦政府有合同與協議。全球地緣局勢動蕩之下，他稱有詢問美國律師，現階段會否擔心代表中國內地、香港的企業辯訴，對方回應並不擔心。

陳澤銘到華盛頓拜訪非牟利組織世界正義工程。（陳澤銘提供）

拜訪NGO 解說香港司法獨立

陳澤銘亦到華盛頓拜訪非牟利組織「世界正義工程」，該組織每年發布WJP法治指數，2024年香港在全球142個國家和地區中位列23，而美國位列26。陳澤銘稱，與該組織討論了香港司法制度，以釋除對方對香港司法獨立的疑慮，他舉例政府曾在涉及國安的司法覆核敗訴，其實說明司法機構可以獨立判案。

陳澤銘在美國時，中美關稅戰正酣，他亦把握機會強調美國政府對香港徵收所謂「對等關稅」其實並不公平，因為香港和內地並非同一關稅區，香港是基本法原則下的完全獨立的關稅區，除了煙、酒、化妝品、汽車等徴收關稅，其餘實行零關稅政策。陳澤銘稱，他當時又表示，香港是美國第二大貿易順差地區，美國公司在香港的服務業賺足利潤，卻沒有計入對等關稅，重申關稅戰對香港不公平。

陳澤銘總結，美方民間對香港了解不夠，可加強互訪。（何夏怡攝）

美方整體上「不了解何為一國兩制」

被問到美國方面最關注香港哪些議題，陳澤銘坦言，感覺上整體對香港印象較為負面，不了解何為「一國兩制」，覺得香港變為內地城市，而他主動介紹了香港司法制度、國安法實施情況等。

陳澤銘總結，美國間對香港了解不足夠，而中美很多摩擦是誤解引起，所以「我哋自己去外地訪問，或者邀請佢哋過來，都係值得嘅」。

陳志豪（右）介紹，香港法律政策與治理研究中心下半年或辦國際關係論壇。（何夏怡攝）

香港法律政策與治理研究中心於今年年初成立。全國港澳研究會會員、中心董事陳志豪介紹，中心致力於法律及政策研究，會開展法律方面的比較研究、就法律議題做倡議和報告等，並致力於與國際智庫、專業組織及學術機構加強聯繫。他透露，中心或在下半年組織國際關係論壇。