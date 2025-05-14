中美今起互相下調關稅　港業界稱貨船調撥須時　急品轉空運成本增

中美周一（12日）在日內瓦經貿會談後發佈聯合聲明，宣佈雙方將暫緩此前施加的大部分關稅達90天，令美國對華關稅暫時下調至30%，中國對美國關稅下調至10%，今日（14日）起實施。



本港物流業界及中小企都表示，歡迎暫緩關稅措施，又稱會把握機會在該90日內出貨，但預計期間倉位需求會變大，船期亦短期內未回到加關稅前的水平，估計一些較急需的產品會轉用空運，成本增加最少四至五成，期望政府可以「幫下手」。



中美周一宣佈雙方將暫緩此前施加的大部分關稅達90天，令美國對華關稅暫時下調至30%，中國對美國關稅下調至10%，今日（14日）起實施。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港貨運物流業協會主席劉浩然表示，業界歡迎暫緩關稅措施，相信90日緩衝期間，本港出貨量會暴升，倉位需求大幅增加。（香港貨運物流業協會圖片）

香港貨運物流業協會料企業會把握90日緩衝期出貨

香港貨運物流業協會主席劉浩然今日在港台節目《千禧年代》中表示，業界歡迎暫緩關稅措施，相信企業會把握90日緩衝期，處理未付運訂單，以及向當地出貨以清理積存庫存，預計暫緩關稅期間，本港出貨量會暴升，倉位需求大幅增加。

較急需產品轉空運成本料增加至少四成

劉浩然又指，在中美雙方早前調高稅後，船公司已將貨輪調撥到其他航線，估計需要時間恢復，一些較急需的產品會轉用空運，成本增加最少四至五成。

另外，美國今日起將對中國低價值貨物征收的「最低限度」關稅從120%下調至54%，但仍保留每件貨物100美元的固定費用。對此劉估計，訂單數目有望回復至以往七至八成水平，關稅由消費者承擔，認為54%仍算偏高，估計需進一步下調至20至30%，訂單數目才會全面回復。

香港中小型企業聯合會會長郭志華同樣表示，業界會爭取在未來90日盡量出貨。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港中小型企業聯合會會長郭志華在節目中同樣表示，業界會爭取在未來90日盡量出貨，又預計本月船期會比較緊張，提醒業界要做好準備，又期望政府展開商討，爭取政府協助船公司調撥貨船。

香港中小型企業聯合會估計關稅重新上調機會不高

被問到如何應對90日後關稅重回145%水平，他稱特朗普的政策難以估計，但認為早前調高關稅令當地民眾不悅，估計重新向上調整的機會不高。

他又提到，今年二至三月，業界已透過商經局接觸「六加三」市場，例如沙特阿拉伯、阿聯酋等國家，期望可以「分散投資」。