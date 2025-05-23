惠譽維持香港「AA-」評級　特區政府：肯定香港強勁信貸基本面

評級機構惠譽今日（23日）發表報告，維持香港「AA-」的信用評級，以及「穩定」的評級展望。特區政府發言人表示，惠譽肯定了香港強勁的信貸基本面，包括有龐大的財政緩衝空間、良好的對外金融狀況，以及政府債務水平依然處於低位等，亦指出香港銀行體系具有相當的韌性，資本和流動性充裕。



發言人指關稅戰令全球經濟不確定性增加，但國際貿易摩擦近期稍為緩和，加上內地經濟在更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策支持下繼續穩步增長，有利於香港及區內的貿易表現。



惠譽維持香港「AA-」的信用評級

銀行存款總額接近18萬億港元

特區政府發言人指出，香港的金融體系保持穩健，銀行體系的總體資產質素按國際標準一直處於良好水平，銀行存款持續增長，截至今年3月底，本港銀行存款總額接近18萬億港元，同比增長11%。

此外，發言人指恒生指數繼去年升18%，自今年年初至今也上升超過15%，港股總市值超越41萬億港元。2025年首4個月的平均每日成交金額超過2,500億元，較去年同期上升144%。新股市場亦相當暢旺，市場累計集資超過600億港元，香港交易所本周就迎來了今年以來全球最大型的首次公開招股活動。

財政司司長陳茂波2月26日到立法會公布2025/26年度財政預算案。（梁鵬威攝)

就特區財政狀況，發言人指《財政預算案》提出了強化財政整合計劃，以節流為主、開源為輔，逐步把政府帳目回復平衡。根據政府的中期財政預測，經營帳目在今個財政年度已經會大致平衡，並從下一財政年度起恢復盈餘。至於非經營帳目的赤字水平亦將由2026至27年度開始逐步下降。

另外，發言人指更多的海內外企業正在香港設立國際總部、研發中心和區域辦事處，拓展全球業務，2024年母公司在海外及內地的駐港公司數目增加約10%至接近10000家，創歷史新高。