財政預算案｜惠譽指預算案反映政府財政整合步伐放慢　增信貸風險

政府財政狀況惹來市場人士關注。政府在新一份財政預算案內披露，預料未來5年每年發債規模介乎1,500億至1,950億元。同時預期至2029/30年度，財政儲備為5,791億元，相當於政府8個月開支。信貸評級機構惠譽發表報告，指出預算案反映出香港財政整合步伐放慢，以及財政儲備緩衝空間受蠶食，將逐步增加香港政府信貸狀況風險。



不過惠譽亦指出，短期內香港財政儲備仍足以支持現有「AA-」評級，穩定評級展望。

惠譽評級指出若撇除債券收益部份，香港2024/25年財赤相當於本地生產總值（GDP）6.2%，高於去年預算案預測的4.6%，較上一個財政年度的5.8%高。

雖然政府目標是在2025/26財年財赤佔GDP比率降至4.8%，可是預測未來5個財政年度，撇除發行及償還債券收支，綜合財政狀況仍無法恢復盈餘，較去年預算案預算在2026/27財年錄得盈餘情況倒退。

指政府債務仍遠低於AA級經濟體中位數

惠譽又指出政府計劃從6個基金中撥回620億元至帳目內，相當於本港GDP的1.8%，明言不相信可以長期持續增加收入。

惠譽推算截至今年3月底，政府整體債務佔GDP約57.5%，惟大部份債務用於匯率管理，並且有對應資產。單計財政債務，負債水平仍遠低於「AA級」主權評級中位數。可是債務呈現上升趨勢，預料未來數年預算赤字將高於AA級經濟體中位數水平。同時指出持續赤字將繼續侵蝕財政儲備，儲備規模已從疫情前佔GDP 41%的高峰，降至現財政年度預測的20.4%。