林俊傑演唱會｜內地歌迷凌晨塞口岸　何敬康：留港過夜吧不用急走

歌手林俊傑一連兩日（24及25日）在啟德體育園舉行香港站演唱會，《香港01》觀察頭場至晚上10時52分散場，港鐵過境尾班車9分鐘後便在啟德站開出，部分趕不及轉乘東鐵綫往羅湖站過關的內地歌迷，半夜塞爆皇崗口岸。



有份入場觀看林俊傑頭場演唱會的新民黨立法會議員何敬康認為，香港吸引亞洲級歌手開演唱會，目的是增加過夜旅客，有利飲食業和酒店業，不需要為遲散場作特別過境交通安排，「最重要吸引旅客過夜，而唔係將焦點放喺即日唔過夜，唔需要特別安排」，相信很多旅客會適應調整行程，況且如果趕著走，「聽少兩隻歌都無謂」。



5月24日至25日，歌手林俊傑在啟德體育園舉行香港站演唱會。（林俊傑IG）

5月24日至25日，歌手林俊傑在啟德體育園舉行香港站演唱會。（潘耀昇攝）

5月24日至25日，歌手林俊傑在啟德體育園舉行香港站演唱會。（潘耀昇攝）

林俊傑演唱會近11時散場 難趕港鐵過境尾班車

《香港01》觀察昨天（24日）頭場至晚上10時52分散場，不過往東鐵綫羅湖站的尾班車，11時01分便在屯馬綫啟德站開出。由主場館步行往啟德站本身也要10分鐘，若內地觀眾散場後才離開，只有9分鐘趕往啟德站乘過境尾班車。運輸署呼籲旅客預先規劃行程，預留時間轉車。

5月24日至25日，歌手林俊傑在啟德體育園舉行香港站演唱會。（林俊傑IG）

5月24日至25日，歌手林俊傑在啟德體育園舉行香港站演唱會。（林俊傑IG）

5月24日至25日，歌手林俊傑在啟德體育園舉行香港站演唱會。（潘耀昇攝）

昨晚有大批觀看完林俊傑演唱會的內地觀眾，凌晨近3時仍滯留皇崗口岸。 （小紅書截圖）

內地歌迷半夜塞爆皇崗口岸 尾場急尋人拼車

部份無法趕及港鐵過境尾班車的乘客，改為經皇崗口岸返回內地。多名小紅書用戶上載相片及影片，顯示25日凌晨約2、3時，有大批旅客仍在皇崗口岸等候過境巴士。有用戶指「所有巴士都徹底沒法動」、「非常非常慢」，形容「0人管理」。

5月24日至25日，歌手林俊傑在啟德體育園舉行香港站演唱會。（潘耀昇攝）

5月24日至25日，歌手林俊傑在啟德體育園舉行香港站演唱會。（潘耀昇攝）

5月24日，新民黨主席葉劉淑儀偕黨友何敬康、陳志豪、劉文杰等人觀看林俊傑演唱會。（何敬康提供）

唔使咁急返去，留喺香港過夜啦。 新民黨選委界立法會議員何敬康

何敬康：旅客不用急於回內地

觀看林俊傑頭場演唱會的何敬康，留至近晚上10時55分完場才離開。他接受《香港01》訪問時表示，內地旅客來港觀看演唱會，應一早計劃好行程，認為不用急於演唱會結束後北上回家，「澳門就可以即日來回，內地旅客過夜都唔係唔合情理」，理解香港酒店比較貴，但「平有平住」。

最重要吸引旅客過夜，而唔係將焦點放喺即日唔過夜，唔需要特別安排，正常安排已好夠，好多旅客自己適應。 新民黨選委界立法會議員何敬康

5月24日，新民黨主席葉劉淑儀偕黨友何敬康、陳志豪、劉文杰等人觀看林俊傑演唱會。（何敬康提供）

演唱會目標吸引旅客過夜 何敬康：趕著走聽少隻歌就無謂

他說，香港之所以要吸引有亞洲市場的歌手開演唱會，就是希望「飛機客」或陸路客在香港留多一晚，「可以食宵夜，喺香港過一晚夜，呢個係重點，如果要趕著走、聽少兩隻歌就無謂」，相信旅客會自行安排行程。