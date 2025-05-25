林俊傑演唱會｜散場難趕港鐵過境尾班車 運輸署籲旅客早預留時間
撰文：賴卓盈
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歌手林俊傑一連兩日在啟德體育園舉行香港站演唱會，《香港01》觀察昨天（24日）頭場至晚上10時52分散場，不過往東鐵綫羅湖站的尾班車，11時01分便在屯馬綫啟德站開出。由主場館步行往啟德站本身也要10分鐘，若內地觀眾散場後才離開，只有9分鐘趕往啟德站乘過境尾班車。運輸署呼籲旅客預先規劃行程，預留時間轉車。
運輸署：主辦單位預計遲開場和完結 籲市民預先規劃行程
運輸署在社交網站Facebook表示，由於主辦單位預計今次演唱會比之前的活動較遲開場和完結，提醒乘搭港鐵的過境旅客，經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車，將在今晚10時59分由宋皇臺站開出、11時01分在啟德站開出，呼籲旅客預先規劃行程，預留時間轉車。
紅館有林峯演唱會 料過關時間或較長
運輸署又指，今晚紅館及亞博同樣有演唱會，料將有大量旅客經過落馬洲或皇崗口岸過境，過關時間或較長，呼籲旅客乘搭東鐵綫往羅湖站過關。
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