林俊傑演唱會｜遲散場內地歌迷半夜塞爆皇崗口岸　尾場急尋人拼車

歌手JJ林俊傑一連兩日（24日及25日）晚上於啟德體育園主場館舉行演唱會，昨晚準時8時開場，至大概10時52分完場。不過往東鐵綫羅湖站的尾班車，11時01分便在屯馬綫啟德站開出，由主場館步行往啟德站本身也要10分鐘。在內地社交平台小紅書，多名觀眾分享相片，稱凌晨改到皇崗口岸（落馬洲）過關，至3時仍有大批旅客等候過關。



有觀眾分享「攻略」，指要放棄演唱會最後一首歌，提早離場才能趕及到羅湖過關。有今晚觀看演唱會的小紅書用戶在帖文留言急尋人「拼車」，一同乘搭包車於今晚演出後回內地，亦有觀眾表示會改為租酒店在香港留宿一晚。



昨晚有大批觀看完林俊傑演唱會的內地觀眾，凌晨近3時仍滯留皇崗口岸。 （小紅書截圖）

昨晚有大批觀看完林俊傑演唱會的內地觀眾，凌晨近3時仍滯留皇崗口岸。 （小紅書圖片）

昨晚有大批觀看完林俊傑演唱會的內地觀眾，凌晨近3時仍滯留皇崗口岸。 （小紅書圖片）

林俊傑（IG@jjlin）

JJ林俊傑香港演唱會5月24日在啟德上演首場個人世界巡迴演唱會。（潘耀昇攝）

小紅書用戶：所有巴士都徹底沒法動

林俊傑演唱會昨晚準時8時開場，約10時52分完場。內地旅客如要趕及經羅湖站返回深圳，最遲要10時59分到宋皇臺站或11時01分到啟德站乘坐屯馬綫再轉乘東鐵綫。以啟德站為例，由主場館步行前往本身也要10分鐘，若內地觀眾散場後才離開只有9分鐘趕往乘車。

部份無法趕及港鐵過境尾班車的乘客，改為經皇崗口岸返回內地。多名小紅書用戶上載相片及影片，顯示25日凌晨約2、3時，有大批旅客仍在皇崗口岸等候過境巴士。有用戶指「所有巴士都徹底沒法動」、「非常非常慢」，形容「0人管理」。

昨晚有大批觀看完林俊傑演唱會的內地觀眾，凌晨近3時仍滯留皇崗口岸。 （小紅書圖片）

昨晚有大批觀看完林俊傑演唱會的內地觀眾，凌晨近3時仍滯留皇崗口岸。 （小紅書圖片）

有觀眾指放棄最後一首歌 才能趕及羅湖過關

有小紅書用戶分享「攻略」，表示放棄演唱會最後一首歌，提早離場，才能趕及乘車往羅湖口岸過關。亦有觀眾表示昨晚一完場便乘搭的士，直接前往口岸，避過人潮。

有用戶留言指今晚將觀看演唱會，問有沒有人要「拼車」，由啟德體育園到皇崗口岸每人費用約130元人民幣。

有小紅書用戶於留言尋人「拼車」。（小紅書截圖）

昨晚有大批觀看完林俊傑演唱會的內地觀眾，凌晨近3時仍滯留皇崗口岸。 （小紅書圖片）

昨晚有大批觀看完林俊傑演唱會的內地觀眾，凌晨近3時仍滯留皇崗口岸。 （小紅書圖片）

昨晚3場演唱會 大批觀眾離港

除了林俊傑在啟德的演唱會，昨晚林峯在紅館、韓國女團BABYMONSTER在亞博亦有演唱會。有小紅書用戶估計大批內地歌迷觀賞演出後離港，導致大批旅客在皇崗口岸候車。

有駕駛私家車的小紅書用戶亦發佈影片，指北上回程時，落馬洲大橋非常擠塞，所有車輛幾乎靜止不動。有人留言指，清晨4時40分才回到佛山，當中約2小時都在塞車。

有駕駛私家車的小紅書用戶亦發佈影片，指北上回程時，落馬洲大橋非常擠塞。（小紅書影片截圖）

有駕駛私家車的小紅書用戶亦發佈影片，指北上回程時，落馬洲大橋非常擠塞。（小紅書影片截圖）