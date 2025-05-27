大律師公會赴西安推動合作　毛樂禮：香港普通法優勢助內企拓業務

香港法律服務論壇2025今天（27日）早上在陝西省西安市舉行，律政司司長林定國率領香港的商界及法律界代表團，與陝西商界及法律界探討跨境爭議解決機制。香港大律師公會主席毛樂禮、副主席許紹鼎和十多名大律師隨團推廣香港法律服務，毛樂禮表示，內地企業普遍有意「走出去」開拓業務，而香港的普通法制度與國際商業慣例高度兼容，令香港成為「一帶一路」項目中，法律及國際爭議解決服務中心的首選中立地。



5月27日，香港法律服務論壇2025在陝西省西安市舉行，律政司司長林定國與香港大律師公會等參與。（大律師公會）

上午其中一場論壇以「跨境商業法律及爭議解決服務」為題，由毛樂禮主持，與大律師公會前主席譚允芝、陝西正和商事調解中心理事長張萌，以及其他香港法律界代表剖析企業應如何面對「走出去」的法律風險。論壇逾800人出席，包括不少企業代表，不少陝西商界和法律界代表對於涉及跨境相關的法規感興趣，例如是海外投資、跨境解決爭議的機制，以至不同司法管轄區之間的法律差異。

5月27日，香港法律服務論壇2025在陝西省西安市舉行，律政司司長林定國與香港大律師公會等參與。（大律師公會）

毛樂禮表示香港法律人才兼具普通法專業與國家政策視野，能以中英雙語無縫銜接國際仲裁，而且香港法治基礎穩健，此獨特優勢不僅為企業降低解決跨境糾紛成本，更能協助內地培育涉外法律專才，形容交流有助加強深化陝港法律界連繫，同時尋找互惠合作機會。

5月27日，香港法律服務論壇2025在陝西省西安市舉行，律政司司長林定國與香港大律師公會等參與。（大律師公會）

譚允芝則探討如何選擇法院訴訟、調解和仲裁能更適合和有效地協助當事人解決糾紛，並指出與訴訟比較，透過仲裁解決爭議有其優勢。

5月27日，香港法律服務論壇2025在陝西省西安市舉行，律政司司長林定國與香港大律師公會等參與。（大律師公會）

論壇下午將會上演兩場模擬仲裁和調解，為當地商界及法律界展示如何透過訴訟以外的方式解決商業爭議。據悉，一眾大律師事前已準備模擬個案細節，力求逼真之餘，亦確保演示有助當地商界和法律界深入了解相關程序。與會者亦有機會與香港大律師一對一諮詢，了解香港大律師行業和香港法律界。

代表團明日會到訪秦始皇帝陵博物院參觀兵馬俑，下午結束訪問回港。