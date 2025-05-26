大律師公會隨林定國訪問西安　考察司法部推廣調解仲裁探討合作

律政司司長林定國今日（26日）率領接近120人的法律界、商界代表團展開西安訪問，其中大律師公會派出十多位資深大律師及大律師，隨團考察司法部「三個中心」 及西安仲裁委員會等。公會副主席許紹鼎表示，西安是「一帶一路」重要樞紐，加上陝港兩地政府去年簽署多項協議，相信此行有利兩地法律執業者探討合作機會，以西安為起點，攜手向外推廣兩地的法律專業服務。



5月26日，律政司司長林定國率領接近120人的法律界、商界代表團展開西安訪問。（大律師公會）

5月26日，律政司司長林定國率領接近120人的法律界、商界代表團展開西安訪問。（大律師公會）

大律師公會隨林定國訪問西安 推廣調解及仲裁探討合作

大律師公會十多位代表，早上先隨團參觀陝西歷史博物館，了解西安作為絲綢之路起點的發展進程，下午先後拜訪西安仲裁委員會、中歐班列集結中心，及司法部「三個中心」，即中國—上合組織法律服務委員會西安中心、「一帶一路」律師聯盟西安中心、西安「一帶一路」國際商事爭端解決中心。

大律師公會副主席許紹鼎向西安仲裁委介紹大律師的訴訟專業，歡迎當地律師事務所，邀請香港大律師合作參與案件。（大律師公會）

許紹鼎向當地代表介紹大律師的訴訟專業，香港在一國兩制下實施普通法，大律師既了解內地，又具有國際視野，而公會分別有超過300名大律師獲調解員資格，具仲裁員資格的大律師比例亦甚高，歡迎當地律師事務所，邀請香港大律師合作參與案件。

5月26日，律政司司長林定國率領接近120人的法律界、商界代表團展開西安訪問。（大律師公會）

公會執委何淑瑛表示，西安仲裁委員會受理案件的數量及範圍逐步擴大，亦聘請來自香港的仲裁員，相信香港大律師在民商事各專業領域方面，能助力當地法律執業者處理日益複雜的涉外爭議案件。

5月26日，律政司司長林定國率領接近120人的法律界、商界代表團展開西安訪問。（大律師公會）

毛樂禮主持論壇、模擬調解及仲裁程序

公會主席毛樂禮下午抵達西安，星期二將出席行程的重頭戲 —— 香港法律服務論壇，他獲邀為其中一場專題討論擔任主持，介紹香港作為「一帶一路」項目主要法律及國際爭議解決中心的角色，同日亦會率領多位大律師，向參與論壇的內地部委、法律服務機構及企業代表，以普通話展示調解及仲裁實況，模擬內地企業與海外上市公司發生商業糾紛，展示包括大律師在內的法律團隊如何運用法律專業、出庭經驗及訟辯技巧，例如盤問證人等等，找出爭議核心，為客戶爭取最大利益。

律政司自2010年起，每兩年在內地不同城市舉辦香港法律服務論壇，推廣香港國際法律及爭議解決服務行業的最新發展。過往在上海、廣州、青島、南京及成都舉行的論壇，大律師公會都派出代表參與，介紹香港的法制及法律執業者在國際仲裁及調解的獨特優勢。