大律師公會與山東省港澳辦代表團交流 盼兩地律師合作擴國際業務
撰文：潘耀昇
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山東省港澳辦代表團昨天（9日）到訪大律師公會，雙方就商事仲裁、香港在國際仲裁的優勢、涉外人才培訓等領域交流。公會副名譽秘書王永愷表示，代表團選擇公會作為今次行程首站，感到十分榮幸，他指在香港上市的山東企業超過50家，香港除了是國際仲裁的首選地，兩地律師合作參與仲裁，更可擴大海外市場的業務。
代表團重視大律師公會的訟辯專業
山東省港澳辦副主任范存榮率領近二十人的代表團，包括山東省律師協會副會長宋國華，以及當地三所大學的法學院代表，周二（8日）起一連五日訪問香港。代表團行程第一站是到訪大律師公會，與公會執委會及內地事務常委會委員會面。
王永愷﹕兩地律師合作擴國際業務
王永愷向代表團介紹大律師作為訟辯者，在法庭及國際仲裁中的專業角色，提到目前國際仲裁主要跟從普通法程序，大律師擅於出庭訴訟，具備獨特優勢。在仲裁程序中，大律師可接受香港以外其他司法管轄區的事務律師，甚至案件當事人的直接委聘，與內地律師的合作方式靈活，聯手參與國際仲裁案件，將提升整個法律團隊的競爭力，進一步擴大兩地的法律服務業務。
公會執委會委員兼內地事務常委會副主席何淑瑛介紹香港大律師處理涉外仲裁經驗豐富，有助內地企業在國際貿易中審視相關合約條款，及早防範風險。
山東自貿區自2021年底設立國際仲裁院，當地目前有四間魯港澳合作的聯營律師事務所。
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