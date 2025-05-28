長和賣碼頭｜陳美寶籲業界保持信心　免因短期地緣政治壓力作決定

長和擬出售港口業務惹廣泛關注，港澳辦先後轉發多篇批評長和的文章，集團早前發聲明強調交易絕不可能在不合法規情況下進行。運輸及物流局局長陳美寶今天（28日）被問到若長和出售海外港口業務，對香港航運中心有何影響，她表示政府不會低估在港企業的壓力，惟呼籲業界保持信心，避免因短期地緣政治壓力作出決定。



議員問及長和賣碼頭業務會否影響香港航運地位。（Reuters）

5月28日，工聯會立法會議員鄧家彪出席立法會會議。（直播截圖）

長和賣碼頭有何影響？陳美寶：避免短期政治壓力作決定

立法會會議上，工聯會立法會議員鄧家彪問及陳美寶有否評估如長和堅持出售海外港口業務，對香港作為航運中心有何影響？

5月28日，運輸及物流局局長陳美寶出席立法會會議。（直播截圖）

陳美寶表示，航運企業來自不同國籍、在港歷史深厚，相信香港有蓬勃生態圈，會珍惜及團結這個力量。她又指政府不會低估在港企業的壓力，特區依託國家為後盾，呼籲業界保持信心，避免因短期地緣政治壓力作出決定，措施在香港長期發展的機遇。

5月28日，立法會大會會議。（馮子健攝）

她表示，當局未來有4項重點工作，包括加強海運業生態圈、引領業界把握綠色航運機遇、深化香港作為國際交流平台、開拓內地及國際市場。

5月28日，商界立法會議員嚴剛出席立法會會議。（直播截圖）

美國宣佈今年10月對中國實體擁有或控制的船舶徵收港口費。商界立法會議員嚴剛關注政府如何判斷相關措施的影響，會否提供紓困措施。

5月28日，運輸及物流局局長陳美寶出席立法會會議。（直播截圖）

陳美寶表示業界認為政府提供補貼沒有可持續性，不是有效方法，認為要鞏固香港航運業營商優勢。她重申政府四項重點工作，加強海運業生態圈，政府會引入大宗商品貿易商半稅優惠，會在明年上半年提交立法會。

嚴剛追問時提及，中美貿易談判有進展，特區如何配合中央解決問題，以及向中央提及香港航運業受影響的分析及方案。陳美寶指，過去有與企業聯絡、接觸船東及公司，會將收到的意見會整理詳細分析，積極利用香港自身優勢貢獻國家。

5月28日，自由黨航運交通界立法會議員易志明出席立法會會議。（直播截圖）

自由黨航運交通界立法會議員易志明則指，美國本次措施屬歧視及可能違反《聯合國海洋公約》，認為香港應聯合中央透過世貿提出法律挑戰。

陳美寶表示政府會就措施的影響作深入分析，與業界密切商討。