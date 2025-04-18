港府譴責美國對中國船隻徵收港口費的霸凌行為：措施帶明顯歧視性

美國宣布十月中開始對中國船隻徵收港口費，措施適用於香港及澳門船東。香港特區政府今晚（18日）指，強烈反對及不滿美國當局向由中國公司擁有、營運及製造的船舶徵收港口費等措施，並譴責其霸凌行為。



特區政府發言人表示，香港作為享譽全球的國際航運中心，在「一國兩制」獨特優勢下，長期以來為世界各地航運企業提供自由開放、公平高效、制度完善的營商環境。發言人批評，美國當局措施帶有明顯歧視性，肆意分化國際航運社區，破壞國際航運界多年建立的團結合作氣氛，有失國際交往的基本風範。



2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭全景。在對中國實施104%關稅之前，美國港口的活動明顯增加。美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布將進一步提高關稅，以回應中國的報復。（Getty）

港府晚上指，強烈反對及不滿美國當局向由中國公司擁有、營運及製造的船舶徵收港口費等措施，並表示香港作為享譽全球的國際航運中心，在「一國兩制」的獨特優勢下，長期以來為世界各地航運企業提供自由開放、公平高效、制度完善的營商環境。

港府發言人批評美國當局措施帶有明顯歧視性：有失國際交往基本風範

港府發言人批評美國當局的措施帶有明顯歧視性，肆意分化國際航運社區，破壞國際航運界多年建立的團結合作氣氛，有失國際交往的基本風範。

港府發言人譴責霸凌行為，並指香港將繼續秉持開放合作精神，與全球航運夥伴攜手維護自由貿易原則，共同促進國際航運業的健康發展。港府相信，只有堅持公平公正、互利共贏，才能真正保障國際航運界的共同利益。

2025年2月4日，美國加州，圖為來自中國的船隻停泊在洛杉磯港口。（Reuters）

路透社早前引述美國貿易代表署（Office of the United States Trade Representative，USTR）報道，已完成對中國海事物流及造船業的301調查，並決定對停泊美國港口的中國貨船徵收費用，相關措施將於180日後生效，覆蓋中國擁有及營運以及在中國製造的貨船，並將按照貨輪的載貨量徵收。

中國外交部發言人林劍：損人害己

中國外交部發言人林劍回應有關報道時表示，中方之前已就有關問題多次闡明立場，重申，徵收港口費、對貨物的裝卸設備加徵關稅等措施，損人害己，既推高全球的海運成本，擾亂全球產供鏈的穩定，亦也會增加美國國內的通脹壓力，損害美國消費者和企業的利益，最終也無法振興美國的造船業。