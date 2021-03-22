許智峯赴阿德萊德定居　將與歐盟代表通話　曾收「財長」詐騙訊息

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-22 22:10

去年宣布「流亡」、正身處澳洲的前立法會議員許智峯，剛於今日（22日）完成14日隔離，即將轉往東南部一個城市安頓。他接受澳洲媒體訪問時表示，在澳洲有較多親友支援，即將與多國駐歐盟代表通話。 他透露，近日收到一名自稱是「財政部長」的人士訊息，要求匯款至香港一間洗衣店，相信屬詐騙訊息。

自稱「財長」人士 要求匯款至荃灣洗衣店

許智峯指，基於安全理由暫時不便透露落腳的城市，待到達後才交代，預料於當地時間明日晚上會和歐盟多國大使視像通話，講述香港情況；在短期內會再跟4至5名州和聯邦議員會面，5月份再前往首都坎培拉與多名議員見面。他指，在澳洲的具體目標有3個，包括推動人權法立法、鼓勵澳洲經貿減少依賴北京、擴大收容港人的措施。

許智峯透露，日前收到一名自稱是澳洲「財政部長」伯明翰（Simon Birmingham）的人士傳來訊息，稱可以提供人身保護，要求許智峯匯款至香港荃灣一間洗衣店。許智峯認為說法不實，未有理會（按：伯明翰實際上是澳洲的貿易部長/金融部長，即Minister for Finance；與財政部長Treasurer是不同的職位）。許相信，事件與政治無關：「如果涉及政府，可能對方對我的要求不同，問的事也會較多。」伯明翰其後透過發言人回覆該媒體指，其姓名遭到盜用，已聯絡警察。

有關往後的生活，許智峯指抵達該東南部城市後，會先入住臨時居所，再找一間長期住所，並有為子女找學校，「因為有簽證限制，要慢慢研究，自己還未看學費要多少。」他指，暫時不擔心一家人在澳洲的安全，也不會過隱居生活，因相信澳洲是民主自由的國家，可以有基本保障，亦覺得不應因為一些人的威脅而活在恐懼之中。

許智峯在晚上發文，指完成隔離後，已離開澳洲北部的達爾文市，安全到達另一南部城市阿德萊德，他指阿德萊德方便日後前往澳洲東南部其他城市，包括首都坎培拉等，進行遊說工作。