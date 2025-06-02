強積金全自由行｜料今明兩年分兩階段實施　轉移建議保留一年一次

政府計劃分階段落實強積金「全自由行」，建議今年內以先審議後訂立方式，展開修例工作。財經事務及庫務局副秘書長高怡慧在立法會財經事務委員會上表示，考慮到公衆諮詢意見，以及相關法例工作的複雜性，建議分兩階段完成立法工作。



財經事務及庫務局副秘書長高怡慧表示，將分兩階段完成立法工作。（立法會直播）

分兩階段修例 增僱主供款專項賬戶

實施強積金「全自由行」, 將可令僱員把僱主強制性供款，由僱主參與的強積金計劃，轉移到僱員自選的計劃。高怡慧表示，首階段目標是今年內以先審議後訂立的方式，完成附屬法例修訂。

第二階段方案，考慮到有關僱主強制性供款，仍有可能用作對沖僱員遣散費或長期服務金，建議設立全新強積金帳戶類別，即僱主強制性供款的專項賬戶，以接收僱員由現職工作轉出的有關供款。當中涉及較為複雜的修例工作，需時準備，計劃明年內展開修例。

至於轉移次數，建議保留一年一次的做法。

保險界陳健波反映業界建議。（立法會直播）

陳健波建議合併進行 財庫局：積金易系統需提升

保險界議員陳健波指，業界認爲把兩階段合併，一併於明年進行，能讓宣傳更集中，並減低複雜性，期望當局再考慮。高怡慧回應指，「積金易」平台需要系統提升，公衆諮詢有較多意見希望可以儘快落實，未來會多宣傳教育，介紹方案。

選委會吳傑莊望放寬轉移次數規定。（立法會直播）

財庫局：強積金屬長線投資 頻繁轉移未必是最好

選委會吳傑莊指，現時金融市場瞬息萬變，「全自由行」下轉移次數規定能否增加。高怡慧回應指，公衆諮詢中，八成回應支持可續沿用「半自由行」方式，滿足大衆需求。高指，強積金是長線投資，所以太頻繁或小額轉移「未必是最好」。

高怡慧又表示，上線安排是首要工作，實施「全自由行」之前，必須先確保所有受托人轉移至積金易平台，系統暢順穩妥。她續指，目前已有7名受托人，合共9個計劃加入平台，當局目標是今年12月底前完成所以轉移工作。