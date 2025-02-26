財政預算案｜強積金全自由行年內諮詢　望積金易平台運作後實行

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】財政司司長陳茂波宣讀財政預算案。陳茂波表示，作為國際風險管理中心，香港一直提供多元的風險管理工具。通過設立專屬規管制度和資助先導計劃，積極推動保險相連證券發展，至今促成六宗巨災債券在港發行，發行額逾五十八億元。業界對先導計劃的反應非常理想，會延長計劃三年。



他表示，強制性公積金計劃管理局年內會就強積金「全自由行」的具體方案諮詢公眾，隨後向政府提交建議，務求強積金「全自由行」可於積金易平台全面運作後盡快實行。