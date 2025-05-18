強積金｜積金局鄭恩賜：全自由行料明年可實施　研加最低供款限額

過往由於強積金對沖安排，打工仔一直未能將僱主供款的部份，轉移到自行選擇的積金商及投資計劃。積金局行政總裁鄭恩賜表示，隨着對沖安排今年5月取消，打工仔明年有望可調動僱主供款部份的投資，即「全自由行」。另外，鄭恩賜又表示，現時強積金最低供款限額有落後，積金局正研究未來向上調整供款限額，希望明年前將向政府提交建議。



積金局行政總監鄭恩賜在電視節目表示，強積金「全自由行」預計明年可實施。(資料圖片)

僱主拖欠強積金供款個案按年增約8%

積金局行政總裁鄭恩賜在電視節目表示，過去3年因僱主拖欠供款，而要發出的繳款通知書持續上升，由2022年約34萬張，增至2024年的39萬張，平均年增7%至8%。他估計今年數字跟往年相若，或會有輕微上升，又提到現時僱主拖欠強積金不論時長，附加費均為5%，未來會跟政府磋商修例，按拖欠時長分級收費。

早前有立法會議員提出，將政府的破欠基金由現時涵蓋欠薪等，擴展至強積金。對此鄭恩賜表示歡迎，又提到每年積金局未能追回的欠供款額，約為一千多萬元，不擔心對政府造成財政壓力。

過往由於強積金對沖安排，打工仔一直未能將僱主供款的部分轉移到自行選擇的積金商及投資計劃。（資料圖片）

過往由於強積金對沖安排，打工仔一直未能將僱主供款的部份轉移到自行選擇的積金商及投資計劃。鄭恩賜表示，今年5月1日起新入職僱員的長期服務金或遣散費已無法對沖，諮詢方案提出的「核心方案」已可解決有關法例方面的問題。

至於當日前入職的僱員，由於僱主仍可用供款對沖轉制前部份的長期服務金或遣散費，因此較複雜，需要利用「延展方案」解決，建議要有專項戶口保留這些款項，確保僱主方的強制性供款仍受監察。他表示，兩個方案可以同時或分階段推行，積金局正就此進行公眾諮詢，結果下個月公布，又預計「全自由行」可於明年實施。

根據法例，強積金最低供款限額是入息中位數的一半。鄭恩賜表示，隨着人口壽命延長，有關數字有落後，或無法足夠保障僱員退休後的生活，他透露積金局正研究未來向上調整供款限額，期望明年前將向政府提交建議。

現時強積金行政費一般是百分之1.35，鄭恩賜稱，隨僱員預計明年調動僱主供款部分的投資，亦即「全自由行」，以及積金易平台全面運行，行政費有望再減，亦會檢討「懶人基金」，即預設投資策略組合。

鄭恩賜表示：「收費上限，可否再降低一點，事實上現在百分之0.95，隨著『積金易』平台上場，已經降至0.85。強積金有1.3萬億元，已經有1,300、1,400億元，超過百分之10的錢是懶人基金的錢。

他預計未來一兩年完成檢討，又預告強積金的「全自由行」諮詢結果下個月公佈。

鄭恩賜稱，隨着僱員有望明年調動僱主供款部分的投資，即「全自由行」，以及積金易平台全面運行，行政費有望再減，亦會檢討「懶人基金」，即預設投資策略組合。他表示，強積金的「全自由行」諮詢結果下月公布。

針對取消強積金對沖，鄭恩賜表示暫時未看到實施前出現裁員的情況，而今年5月1日後入職的打工仔無須受對沖限制，5月1日前入職的僱員仍然可以對沖在職的遣散費、長期服務金，因此僱主方的強制性供款仍要繼續受監察，並建議要有專項戶口保留這些款項。他稱，政府會在下個月初交代實際方案，相信明年應能實施強積金全自由行。

至於強積金投資產品會否加入虛擬資產和加密貨幣產品，他指積金局需要確保風險可控才會准許加入，而目前對虛擬資產仍有保留，因此需要再觀察。他又指，現在是時候檢討「懶人基金」（預設投資組合），如降低基金收費上限，希望在未來一至兩年完成。

根據法例，強積金最低供款限額是入息中位數的一半，他表示有關數字有落後，過去的檢討因疫情和經濟未能進行，希望在26年前將建議遞交政府。