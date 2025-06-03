六四｜明天銅鑼灣點蠟燭悼念有無問題？李家超：無論邊日都須合法

明天（4日）是六四事件發生36年，行政長官李家超今天（3日）被問到市民在維園、銅鑼灣一帶悼念六四有沒有問題，當晚在該處出現會否有違法風險時，他說任何活動都要守法，「無論喺邊日，都必須符合法律要求，不能違反法律」，提醒危害國安是嚴重罪行，政府會追究法律責任到底。



去年六四「王婆婆」涉違23條煽動罪被捕

去年六四，警方在銅鑼灣及維園加強警力，拘捕4人涉嫌「在公眾地方擾亂秩序」，或違反23條下的「作出具煽動意圖的作為」罪，包括有「王婆婆」之稱的社運人士王鳳瑤。

6月3日，李家超行會前見記者。（鄭子峰攝）

維園點蠟燭悼念六四有否問題？李家超：任何日子都要守法

李家超今天（3日）出席行政會議前，被問到明天如果有市民在銅鑼灣或維園一帶點蠟燭或穿有標語的衣服悼念六四有沒有問題，會如何平衡市民的權利自由；另外有去年被截查的市民反映收到警方來電詢問六四行程，是否代表當晚在該處一帶出現也有違法風險。

任何活動無論喺邊日，都必須符合法律要求，不能違反法律。 行政長官李家超

他表示，任何活動、無論在哪天，必須符合法律要求，不能違反法律。他續稱，執法部門會針對任何違法行為，很果斷及嚴格地依法處理。

6月3日，行政長官李家超出席行政會議前見會見傳媒。（鄭子峰攝）

李家超：危害國家安全追究到底

他提醒，危害國家安全的行為是嚴重罪行，所以政府針對打擊危害國安行為和活動，有法必依、執法必嚴，會追究法律責任到底。