「家鄉市集」連續三年橫跨六四　維園近三百攤位展銷各省美食

六四事件36周年，多個同鄉社團連續三年租用銅鑼灣維園橫跨六四舉辦「家鄉市集」，今年將設有近300個攤位，展銷酵素煎餅、淮南牛肉湯、陝西肉夾饃等。香港浙江省同鄉會聯合會永遠榮譽會長陳仲尼表示，活動形式和日子按往年安排而定，並非刻意選擇，籌備時沒討論六四。



多個同鄉社團連續三年租用銅鑼灣維園橫跨六四舉辦「家鄉市集」。

同鄉社團「家鄉市集」連續三年橫跨六四舉行

廣東社團總會今年再聯同福建社團聯會、廣西社團總會、海南社團總會、浙江省同鄉會聯合會等30個省級同鄉社團，6月1日至5日期間在維園舉辦第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華活動。

第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華。（黃寶瑩攝）

第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華。（黃寶瑩攝）

今年設置近300個攤位，除了展銷各省市的特色產品，「美食一條街」繼續加入家鄉市集，讓市民品嚐更多地方美食，包括酵素煎餅、淮南牛肉湯、陝西肉夾饃等。今年推出創新玩法，設有科技創新以及運動競技體驗區。