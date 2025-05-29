天主教香港教區不設六四追思彌撒 連續第四年停辦
撰文：文維廣
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天主教香港教區連續第四年停辦六四追思彌撒。香港天主教社會傳播處表示每年5月24日是「為中國教會祈禱日」，天主教教區主教周守仁樞機上周六（24日）已主持隆重共祭彌撒，為中國教會祈禱。
六四追思彌撒2022年起停辦
以往天主教香港教區會舉行六四追思彌撒，自2022年起停辦，沒有教徒或市民在西灣河聖十字架堂外點起燭光。天主教香港教區當時解釋因為同工憂慮觸犯《港區國安法》，不會舉辦追思六四彌撤，六四晚上只會在聖十字架堂舉行五旬節提前主日彌撒。
天主教香港教區主教周守仁樞機去年撰文提到「三十五年前發生在首都那場耗人生命的事件」，在人們內心某處留下深深的創傷，儘管它已經被掩蓋或已結痂。周守仁說，寬恕不代表忘記，但能讓內心得享自由。
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