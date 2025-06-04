政府租用26個辦公室年花1.3億元　本年度擬遷往政府物業慳錢

經民聯立法會議員劉業強今日（4日）提出質詢，問及政府租用的私人物業做辦公室的數量，以及租金範圍等。財經事務及庫務局局長許正宇表示，產業署每年都有檢討，2025/26年度政府計劃將26個租用辦公室遷往政府物業或租金較低的私人物業，預計每年可節省約1億3,000萬元租金開支。



立法會議員劉業強。（黃浩謙攝）

財經事務及庫務局局長許正宇。

財庫局：產業署每年會檢討是否租用私人物業

財經事務及庫務局表示，只有政府物業未能符合部門在地點或運作方面的需求，政府才會考慮租用私人物業，產業署每年都會檢討，在符合部門運作需要及具成本效益的情況下，將租用辦公室遷往政府物業，以減少租金開支。

政府表示，在2025/26年度計劃將26個租用辦公室遷往政府物業或租金較低的私人物業，預計每年可節省約1億3,000萬元租金開支，但未能提供搬遷計劃的細節。

政府亦交代計劃搬遷位於灣仔海旁的三座政府大樓，並在其他地區興建九幢大樓以重置原有的政府辦公室的最新進展。將軍澳政府合署快將預計由今年下半年起陸續投入運作，而長沙灣的渠務大樓、柴灣的水務署大樓和懲教總部大樓，以及銅鑼灣的區域法院大樓，政府的目標是在2026年或之前完成相關建築工程。