吳傑莊促港投資金回撥庫房解決財赤　許正宇：需爭取中長期回報

港府於2022年成立香港投資管理有限公司，現時管理620億港元投資。財經事務及庫務局局長許正宇今日（26日）在立法會回應質詢時表示，港投公司每1元的投資拉動超過4元的市場長期資金跟投，今年重點策略是深耕硬科技、新能源、生物科技的應用。



提出質詢的選委界立法會議員吳傑莊問及政府會否將港投公司資金回撥庫房幫助解決財赤。許正宇表示，港投公司要爭取中長期合理回報，提升香港競爭力，從而推動長遠發展。



許正宇：港投投資1元拉動市場4元跟投

許正宇表示，港投公司成立以來投資超過90個項目，助力本地科創企業，亦牽引資金，吸引內地及海外公司落戶香港。他表示，截至3月，港投每1元的投資拉動超過4元的市場長期資金跟投。

吳傑莊追問，現時市民面對加費壓力，政府在對市民「開刀」的情況下，會否將港投公司資金回撥庫房幫助解決財赤。

吳傑莊關注政府會否將港投公司資金回撥庫房幫助解決財赤。（黃浩謙攝／資料圖片）

對此，許正宇表示港投要爭取中長期回報，要提高香港競爭力、推動長遠發展，相信很多部署不是要看一時一刻，而是要中長期發展的使命要做好功夫。

部分數據涉及商業敏感資料故不會公開

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀問，港投屬於非一般的主權基金，不追求及時回報，但已經投資90所公司，有否做好盡職審查及設立首席投資官一職？同屬新民黨的立法會議員何敬康指新加坡的淡馬錫控股亦有公布投資公司的數據，問及港投公司工作報告會否披露。

葉劉淑儀關注港投有否做好盡職審查及設立首席投資官一職。（鄭子峰攝）

何敬康指新加坡的淡馬錫控股亦有公布投資公司的數據，問及港投工作報告會否披露。（鄭子峰攝）

許正宇表示，港投架構參考相類似機構，有首席投資官及投資團隊，亦有不同背景的分析人員及行業專家，會確保流程一方面達到目標，長期對經濟有積極作用。不過，他表示海外基金有時會就個別項目宣傳，但不是所有項目都會披露數據，當中可能涉及商業敏感資料。