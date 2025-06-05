區議員培訓班教提防傳媒「陷阱」　借鑑兩高官失言例子｜政圈風聲

選舉改制後的第七屆區議會有不少「新丁」加入，應對傳媒有時令人覺得有改善空間，例如曾經有區議員遇到傳媒訪問時轉身跑走。民政及青年事務局今天（5日）安排區議員上培訓講座，由身兼港區全國政協委員的資深傳媒人盧永雄「出馬」教路。



《香港01》獲悉，會上教授區議員提防傳媒「陷阱」，如「擠牙膏式」報道，不要一聽到指控便「一味否認」，有時「寧願做『錄音機』，都唔好落荒而逃」。講座提到區議員不應有「鬧政府攞選票」的思想，建議循其他途徑表達意見；此外，要避免重覆傳媒問題中的負面字眼，借鑑環保署署長徐浩光，以及前教統局常秘羅范椒芬的失言例子，供區議員參考。



6月5日，民政及青年事務局在政府總部舉行區議員培訓講座。（鄧肇峰Facebook）

區議員培訓班教應對傳媒 資深傳媒人盧永雄主講

區議員培訓講座歷時三小時，分兩個主題：一、應對傳媒和分析傳媒心態；二、大廈管理調解糾紛，了解建築物管理條例。

有份演講的除了民政及青年事務局局長麥美娟、副局長梁宏正，《香港01》獲悉教授應對傳媒的環節，由網媒《巴士的報》社長、港區全國政協委員盧永雄主講；大廈管理的環節由民政事務總署合約律師莊富全主講。

6月5日，民政及青年事務局在政府總部舉行區議員培訓講座。（湛家雄Facebook）

提防傳媒「擠牙膏式」報道「陷阱」 呼籲勿落荒而逃

據了解，盧永雄在會上提醒區議員小心應對傳媒，打趣道提防傳媒「陷阱」，舉例「擠牙膏式」報道，當記者就指控詢問回應時，不要「一味否認」，先了解情況，因傳媒可能會再爆出其他指控或證據，又建議「寧願做『錄音機』，都唔好落荒而逃」。

這次溫馨提示，有政界聯想起今年一月中大學生媒體《大學線》追訪關愛隊懷疑「湊數打卡」事件時，葵青區議員兼上大窩口關愛隊隊長陳安妮轉身避走，事後引起社會討論。

6月5日，民政及青年事務局在政府總部舉行區議員培訓講座。（劉姚社區工作室Facebook）

借鑑高官失言例子 包括環保署徐浩光、前教統局羅范椒芬

除了不應逃避傳媒，亦提醒要小心回應傳媒。據了解，盧永雄引用高官失言例子供區議員借鑑，其中一個例子是環保署署長徐浩光。今年一月，坊間對垃圾徵費疑問多，徐浩光接受《文匯報》訪問時，直言「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚」。講座上，形容這些例子都是「說了不應該說的真話」，即使聽起來看似是正確，但市民聽起來不舒服。

6月5日，民政及青年事務局在政府總部舉行區議員培訓講座。（湛家雄Facebook）

另一個引用的失言例子，是前教育統籌局常任秘書長羅范椒芬，2006年就有關教師自殺的言論，當時她直言「如果事件和教改有關，墮樓的老師應不止兩人。」事後，羅范椒芬承認用詞不當和不夠冷靜，稱如果有老師感到不安，她願意道歉。

6月5日，民政及青年事務局在政府總部舉行區議員培訓講座。（湛家雄Facebook）

提醒不應「鬧政府攞選票」 避免負面字眼

會上，強調區議員區議會、地區三會、關愛隊是完善地區治理後的「三駕馬車」，形容與政府是坐同一條船，提醒區議員不應有「鬧政府攞選票」的思想，打趣道以前反對派駡十分，今天建制派只駡五分，便認為自己是「有分寸」，建議循其他途徑表達意見。當接受傳媒訪問時，應該Set Agenda（設定議程），最理想是有「金句」令傳媒較易使用；另外，避免重覆傳媒問題中的負面字眼。

6月5日，民政及青年事務局在政府總部舉行區議員培訓講座。（湛家雄Facebook）

有區議員認為，今次培訓講座有用，能加深對傳媒操作的認識，不過部分建議值得商榷，坦言有時向政府部門反映意見後，都不獲積極處理，直言部分中下層公務員不配合，故向傳媒反映地區問題。亦有「老鬼」區議員認為，應該與傳媒保持良好關係，不應有敵意，從政多年「識做」。

選舉改制後的第七屆區議會有不少「新丁」加入，應對傳媒有時令人覺得有改善空間，今次培訓講座令區議員更了解傳媒之餘，放手讓區議員有「實戰」經驗同樣重要。