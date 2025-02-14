區議員培訓班　麥美娟冀敢於破局、以創新方式接觸和服務市民

本屆區議會上任一年，民政及青年事務局今日（14日）在政府總部再舉行區議員培訓班，與區議員回顧上任首年的地區服務經驗，並分享未來地區治理工作的挑戰，讓區議員能更好地籌劃來年的地區工作。麥美娟指區議員工作任重道遠，她也引用港澳辦主任夏寶龍對政府的期望，冀區議員勇於創新，敢於破局，不斷以創新的方式持續接觸和服務更多市民，做一個「時時見得到、事事幫到手」的區議員。



麥美娟指政府肯定本屆區議員的工作（民青局影片截圖）

麥美娟冀區議員敢於破局，以創新方法接觸和服務市民（民青局影片截圖）

她表示，政府對第七屆區議會議員自上任以來的表現表示充分肯定。二○二三年完善地區治理體系是體現政府改革創新的一項重要舉措。在新制度下，地區治理工作在過去一年得以提速提效進行。區議會不但協助政府聽取民意、觀察民情，為社區發展出謀獻策，更與地區服務及關愛隊伍、地區組織和團體攜手合作服務市民，解決市民日常生活中面對的問題。麥美娟勉勵區議員運用他們的地區網絡，為市民提供更優質的服務，助力特區政府施政。

麥美娟稱對區議員未來的工作有三點期望（民青局影片截圖）

麥美娟對區議員提三點期望

麥美娟表示區議員肩負着提升地區治理的重任，對他們有三點期望：扎實做好地區工作，持續提升市民的獲得感、幸福感；做好地區青年工作，鼓勵青年多參與社會事務，助力他們實現夢想；以及繼續協助籌辦地區參與活動，帶動市面氣氛，助力地區經濟。

民青局會繼續安排不同的培訓和考察活動，協助區議員更好履行職務，加強地區治理效能，務求讓市民切實受惠。