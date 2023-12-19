區議員培訓班｜柯創盛稱每年要交工作報告　對新議員屬挑戰

新一屆區議員將上任，候任區議員於昨日（18日）上「培訓班」，會上公布履職監察機制制度指引及區議會常規。觀塘區議會主席柯創盛在電台節目表示，認為培訓班能夠令他溫故知新，不過指每年須提交工作報告對於新議員屬挑戰；作為「初哥」校長的候任北區委任區議員、新界校長會主席朱偉林則表示，希望能讓社區與學校融合，讓家長、老師更了解社會發展。



培訓班對新議員是難忘一課

擔任區議員逾20年的觀塘區議會主席柯創盛，今早在港台節目《千禧年代》表示，地區治理培訓班能夠讓他溫故知新，形容對新議員是難忘一課，包括議事規程等內容，可以掌握公眾對議員的期望。對於履職監察機制制度指引及區議會常規、要求去區議會會議出席不低於八成，他認為合理，因過去有很多市民尋找或投訴區議員，但沒有明確的處理指引，認為守則能讓議員更符合公眾期望，又指：「如果你公職多，咁你咪唔好做囉。」

觀塘區議會主席柯創盛在電台節目表示，認為培訓班能夠令他溫故知新，不過指每年須提交工作報告對於新議員屬挑戰。（資料圖片／民建聯提供）

選區比以往大 設置辦事處有難度

另外，對於區議員須每年向區議會主席提交工作報告，他表示以往一直有做報告的習慣，新安排更為規範化，不過認為對於新同事而言是一種挑戰。他亦指由於選區比以往大十倍，在設置辦事處上意有一定難度。他表示，由民政事務專員擔任區會主席，可以進一步由行政主導及統籌政府部門，相信工作更能得心應手。

候任北區委任區議員、新界校長會主席朱偉林昨日出席培訓班後，認為安排合理。（資料圖片／張浩維攝）

學校、議會兩邊走 「初哥」校長盼社區學校融合

候任北區委任區議員、新界校長會主席朱偉林昨日出席培訓班後，認為安排合理。被問及如何分配時間於議員及校長的工作，他表示會編配好時間表，不排除在上課時間出席公職會議，並有意安排在周六、日會見市民。但又指作為校長不會只留校工作，亦會到社區出席如校長會、教育團體等不同團體會議。他希望將社區與學校融合，讓家長、老師了解社會發展。

對於設立辦事處的進度，他表示目前正與其他候任區議員商討，獨立還是聯合營運一個辦事處，並指有意在上水區、其學校附近的位置設立，方便他在學校工作。他自稱「初哥」，更需要與有經驗的和後任議員聯合。對於每年提交工作報告，他表示作為校長亦多做這類文書工作，相信沒有困難。