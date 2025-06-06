卓永興：低軌衛星是發展新趨勢　今年完成研究簡化申請牌照工作

政務司副司長卓永興今日（6日）出席海南商業航天圓桌會致辭時指出，低軌衞星是全球衞星發展的新趨勢，適合廣泛應用於交通物流、智慧旅遊等領域；為抓緊國家在航天科技的新機遇，特區會在今年內完成研究簡化申請低軌衞星牌照的工作，期望經簡化的制度能吸引投資及人才以香港作為基地，大力發展低軌衞星業務。



卓永興又表示，歡迎海南省來港，就火箭鏈、衞星鏈的商業合作，尋找合作項目。



政務司副司長卓永興（左三）和海南省常務副省長巴特爾（右三）出席海南商業航天圓桌會。（政府新聞處）

卓永興：支持本地大學與科研機構鞏固基礎科研優勢

卓永興表示，近年中國航天取得了舉世矚目的成就，體現國家發展航天事業的決心和我國航天科技的雄厚實力。為配合國家的發展方向，香港以自身所長，貢獻國家所需，一直支持本地大學和科研機構鞏固基礎科研優勢，包括進行與航空航天科技相關的研究、爭取參與國家航天以及其他科技項目。

政務司副司長卓永興今日在海南商業航天圓桌會致辭。（政府新聞處）

理大科研團隊參與嫦娥四號、五號及六號探月任務

卓永興表示，非常感謝國家的支持，讓本地大學科研團隊多次參與國家的航天任務，為國家的航天事業發展貢獻力量，例如香港理工大學的科研團隊為嫦娥四號、五號和六號的探月任務，進行研發和提供了技術支援。

此外，他表示，特區認為低軌衞星是全球衞星發展的新趨勢，適合廣泛應用於交通物流、智慧旅遊等領域。為抓緊國家在航天科技的新機遇，特區政府會在今年內完成研究簡化申請低軌衞星牌照的工作，期望經簡化的制度能吸引投資及人才以香港作為基地，大力發展低軌衞星業務。

低軌衛星組網成熱潮 多用作通訊或氣象探測

低軌衛星一般距離地表在幾百公里到2000公里，多用於通訊、氣象探測、對地觀測。近年低軌互聯網衛星開始流行，並大規模組網。低軌上運行的互聯網衛星信號損耗小，但低軌衛星運行速度相對地面運行速度高，超過7公里每秒，所以需要大量衛星組成星座來進行連續覆蓋。