香港衛星製造中心今開幕　已接15顆衛星訂單預計明年完成第一顆

香港首家衛星製造中心「ASPACE 香港衛星製造中心」今日（25日）開幕，預計一年可生產 200 顆以上的 30至1000公斤量級的商業衛星產品，現已收到15個民用衛星訂單，預計明年年初會完成第一顆衛星訂單，並投放市場使用。

該中心邀得去年10月卸任科技大學校長史維，擔任首席科學家兼首席戰略官，他表示，希望有更多畢業生可以到此實習或工作。



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佔地20萬平方呎 年產200顆以上商業衛星產品

香港航天科技集團旗下「ASPACE 香港衛星製造中心」今日開幕禮上，有來自數十個國家和地區的航天機構及組織、商業合作夥伴及政府機關代表出席，惟創新科技及工業局局長孫東缺席，僅透過新聞稿表示，該中心正式落戶將軍澳創新園，是香港「新型工業化」發展的好例證。

ASPACE設於將軍澳創新園的先進製造業中心，佔地約20萬平方呎，涵蓋衛星整體結構、光學定標、振動、力學性能、電磁相容、熱控及精密性等多種綜合智能製造生產和測試系統。香港航天科技集團主席及行政總裁文壹川指，ASPACE擁有全球化航天科技經驗專才組成的團隊，預計一年可生產 200 顆以上的 30至1000公斤量級的商業衛星產品，製造通信、導航、雷達、光學及碳檢測等衛星。

香港為世貿獨立關稅區 擁有稅收優惠人才優勢

他提到，因為香港擁有WTO獨立關稅區全球化地位，以及稅收和人才優惠，因此可以降低衛星製造及數據服務20%以上的成本，令其在全球衞星市場上更有競爭力。

他又指，全球對衛星的年均需求達30,000顆以上，但目前全球衛星製造產能只有每年6,000至8,000顆。他預期ASPACE的目標市場的年度規模於2027年可達300億美元，業務增長潛力巨大，可服務全球的商業航天需求。

已有15顆衛具訂單 均為商業民用

文壹川表示，該中心已收到15顆衛星訂單，均是用作商業、民用的。他提到衛星的專業應用例子，包括天氣預報、提供農業、工業、水利、海洋、土地數據，能夠提供資訊供當地政府、市民監測環境。他預計2024年年初會完成第一顆衛星訂單，並投放市場使用，到年底亦會陸續收到更多訂單。

未來歡迎更多相關專業的大學畢業生加入

香港航天科技集團副總裁胡明遠提到，在員工層面上，目前也有包括各大學院，很多香港本地大學生已經參與進來了，他指公司涉獵到的員工層面有不同方面的專業領域，例如是衛星應用、分析。

去年卸任科大校長的史維，現為ASPACE首席科學家兼首席戰略官，他表示，該中心仍在起步階段，但他們一直在探討希望有更多畢業生可以來到ASPACE實習或工作。