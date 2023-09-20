首顆在港研製商業衛星「香港星」11月底內地發射　可助提供大數據

位於將軍澳先進製造業中心的香港衛星製造中心，完成第一顆在香港研製的高光譜遙感商業衛星「香港星」，將於11月底在內地海上發射。創新科技及工業局局長孫東出席衛星下線儀席致辭時表示，對有關研發感到高興，認為對本港數字經濟發展以及智慧城市建設會有莫大幫助。



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該款高光譜遙感衛星，搭載光學相機提供全球亞米級可見光遙感圖像，可為全球物聯網、防災減災、應急安全、遙感感知、智慧城市建設等領域，提供高精度數據資料。集團計劃投資290億元，2024年至2029年展開「香港太空星鏈」計劃，發射720顆衛星，實現立足香港輻射全球的商業衛星，建立移動的物聯網。香港衛星製造中心目標下年起，每年在港製造約300顆商業衛星。

創新科技及工業局局長孫東出席衛星下線儀席致辭時表示，對集團有關研發感到高興，認為對本港數字經濟發展以及智慧城市建設會有莫大幫助。

孫東又指，局方於過去一年接觸了超過200多家重點企業，現在已有近30家已經或準備落戶香港，另有數十家企業正處於緊密洽談階段。他強調，引入一個成功企業要經過不斷溝通，才能落實引進企業。

數碼港上周遭駭客入侵事件，孫東表示，事後各方面已採取很多措施，他已要求數碼港現階段要做好三件事，包括首先要迅速提升防範駭客攻擊的能力和水準，並指數碼港已做到；而數碼港亦已聯繫所有受影響人士，提供適當支援。他強調，數碼港要全力配合警方調查，以及獨立數碼網絡保安專家的調查，是當務之急。至於問責問題，孫東表示，之後在適當時候，是否進一步調整加強和管理層的力量，特別是加強資訊保安力量，特區政府願意專重數碼港的意見。

至於香港作為國際科技中心，他認為事件應該不受太大影響，關鍵是發現問題後，即時採取措施、即時糾正，不能在同一地方再犯同一的錯。事實上，這事件發生後，海內外包括內地或海外的科技龍頭公司，都是類似事件的受害者，所以注意點應該是網絡安全問題，已是全世界面對的共同問題。駭客的攻擊行為是全體的敵人，希望全社會都團結起來，切實做好自身防範，重點提商防範意識，避免香港今後再受這方面損失。

就網絡保安立法一事，孫表示，保安局、政制及內地事務局，聯同創新及科技局正在做相關研究，強調網絡世界不是無法可依的世界，現實世界的法律，都適用於網絡世界。他指，有駭客來自境外，需要全社會、全世界打擊網絡犯罪，相信香港會加強和海外聯繫，全世界一起共同制止網絡攻擊行為。

孫東不評論JPEX案件，應由主管部門在適當時間作明確答覆。惟他指出，無論JPEX案件或數碼港資料被入侵事件也好，以前的傳統做法，現在可能受到挑戰，因為隨著科技進步，犯罪份子手法愈來愈高明，有需要在法律法規上加強規管，以前可能沒有事的，現在就有問題，數碼港事件給社會搞響了警鐘。