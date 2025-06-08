陳茂波：首五個月2000萬旅客人次訪港　內地客按年增一成

財政司司長陳茂波今日（8日）在網誌交代最新旅客數字，今年首五個月約2000萬旅客人次訪港，內地旅客佔四分三，按年增加約10%、海外旅客增長18%。他重提早前估算上半年的盛事將吸引約84萬旅客，為港帶來33億元的消費額，及18億元的經濟增值。他認為，市民和旅客消費模式已轉變，若能在產品和服務的設計行銷上發揮想像力、持續推陳出新、豐富敍事角度，並利用社媒，定能發掘出新商機。



5月1日五一黃金周首日，高鐵西九站十分熱鬧，全日港有54,770人次內地旅客坐高鐵來港，比坐高鐵北上港人多兩倍。（廖雁雄攝)

首五個月2000萬旅客訪港 內地客按年增一成

政府大力發展盛事經濟，陳茂波提到今年以來香港旅客人次繼續增長，不論是内地旅客和海外旅客，都錄得可觀升幅。今年首五個月，約2000萬旅客人次中，內地旅客佔四分三，按年增加約10%、海外旅客的增長達18%。

他重申今年上半年的盛事，將吸引約84萬旅客參與，並為香港帶來33億元的消費額，以及18億元的經濟增加值。

小紅書香港辦公室開幕儀式（陳茂波網誌）

借小紅書呼籲本地商家創新 運用社交媒體

陳茂波借昨日（7日）出席小紅書香港辦公室的開幕典禮，提醒本地商家，市民對體驗品質生活的渴慕、新事物的追求，以及對城市文化與特色的探索，其實是商機、可以轉化成為巨大的價值。面對市民和旅客消費模式轉變，呼籲商家要推陳出新，利用社交媒體的感染力和推廣力，發掘出新商機。

他又說小紅書首次在境外設立辦公室，便選擇落戶香港，再次印證內地優質企業通過香港走出國際的發展模式。他憶起去年十一月到小紅書的上海總部參觀，，感受到團隊的年輕活力和創新精神，非常掌握年輕人的喜好，誠意邀請其到香港發展，引進重點企業辦公室和投資推廣署亦積極協助。