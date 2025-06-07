小紅書首個境外辦公室落戶香港　陳茂波：可助小紅書拓展全球佈局

撰文：韋景全
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內地著名社交媒體「小紅書」今日（7日）舉行香港辦公室的開幕儀式，是小紅書首次在內地以外設立辦公室。財政司司長陳茂波致辭時表示，小紅書落戶香港有三方面意義，首先是小紅書與香港社群建立更緊密的聯繫，能為本地商家在產品和服務的設計、行銷推廣等方面開拓新視角和新渠道。

此外，陳茂波指香港作為國際金融、貿易及創科中心，可助力小紅書壯大業務，並拓展全球佈局，而小紅書借助香港融通中外的文化特質與全球網絡，推動中國優秀文化和產品走向世界，共同講好中國故事。

小紅書6月7日舉行香港辦公室的開幕儀式，財政司司長陳茂波擔任主禮嘉賓並致辭。（投資推廣署圖片）

投資推廣署宣布，生活社區小紅書在香港開設辦公室，小紅書首次在內地以外設立辦公室，便於更深度服務境外品牌和用户。

擔任小紅書香港辦公室開幕儀式主禮嘉賓的陳茂波致辭稱，熱烈歡迎小紅書來港設立辦公室，並小紅書落戶香港有三方面意義。陳茂波指，小紅書與香港社群建立更緊密的聯繫，能為本地商家在產品和服務的設計、行銷推廣等方面開拓新視角和新渠道

陳茂波：借助香港融通中外文化特質與全球網絡共同講好中國故事

第二，陳茂波稱香港作為國際金融、貿易及創科中心，可助力小紅書壯大業務，並拓展全球佈局，而第三是借助香港融通中外的文化特質與全球網絡，推動中國優秀的文化和產品走向世界，共同講好中國故事。

陳茂波期待與小紅書加強合作　提高香港旅遊能見度

陳茂波指，香港也期待與小紅書加強合作，提升內地旅客到香港的體驗，也提高香港旅遊、零售、餐飲和文創產業等領域優質服務的能見度，讓他們來玩得愉快、買得開心、食得有特色，樂意一來再來。

引進重點企業辦公室主任任景信表示，小紅書迅速在香港開展業務，體現了中國速度，期待小紅書作為文創科技標桿企業，可以結合創新科技加速本地創意產業鏈蓬勃發展。

內地著名社交媒體「小紅書」今日（7日）舉行香港辦公室開幕儀式，是小紅書首次在內地以外設立辦公室。財政司司長陳茂波（左三）致辭時表示，小紅書落戶香港有三方面意義。（投資推廣署圖片）

小紅書首席營銷官之恒表示，小紅書2013年剛成立時就和香港結下不解之緣，指出小紅書最早推出的七本跨境購物攻略中，就包含了香港購物攻略。之恒指，如果說小紅書寫了一個線上社區發展的時代敘事，香港就是這個敘事的開端。

小紅書商業跨境業務總經理千月：香港對小紅書而言是一個關鍵橋樑

小紅書商業跨境業務總經理千月表示，香港對小紅書而言不僅是重要市場，更是一個關鍵橋樑，小紅書香港團隊不僅服務本地用戶，部分職位更支援亞洲區及其他境外市場的業務發展，亦有跟本地的大學合作，為香港新一代提供就業及實習機會，培育精通中西營銷策略的人才。

小紅書商業跨境業務總經理千月表示，香港對小紅書而言不僅是重要市場，更是一個關鍵橋樑。（投資推廣署圖片）
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